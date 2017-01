Ramkraak op De Uithof voor sigaren

Rond half vijf ’s nachts werd er melding gemaakt van de inbraak. Toen agenten aankwamen bij de winkel, zagen ze dat de pui vernield was. Vermoedelijk zijn de inbrekers met een auto tegen de pui aangereden, zodat ze het glas konden breken en zo naar binnen konden dringen.

De politie vermoedt dat de daders aankwamen vanaf de Cambridgelaan en ook via deze route of via de Heidelberglaan zijn weggereden. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die meer weten en vragen hen contact op te nemen.