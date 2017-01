The Student Hotel wil in gesprek met gemeenteraad

The Student Hotel wil in Hoog Catharijne een hotel starten met 600 kamers waar met name studenten uit het buitenland, die nu vaak moeite hebben met het vinden van een kamer, voor langere periodes een kamer kunnen huren.

Volgens de fracties van Student & Starter en PvdA biedt deze constructie echter geen bescherming voor de huurders, aangezien huurrechten niet gelden bij het huren van een hotelkamer. Student & Starter stelde hier reeds schriftelijke vragen over en de PvdA kondigde aan een motie te in te willen dienen tegen de komst van het hotel. Ook Vidius Studentenunie en de Landelijke Studentenvakbond zijn niet blij met de plannen.

Geen uitbuiting

Door samenwerking met universiteiten weten buitenlandse studenten bij The Student Hotel al van tevoren óf en voor hoe lang er plek is bij het hotel. En van uitbuiting, waar Student & Starter bang voor is, wil Frank Uffen, directielid bij The Student Hotel, niks weten.

Hij liet eerder al aan DUIC weten dat studenten in ‘zijn’ hotel gemiddeld 600 tot 650 euro per maand betalen. Meer dan de gemiddelde prijs van een studentenkamer, maar de twee zijn volgens Uffen niet met elkaar te vergelijken.

“Wij bieden een ander product aan. Dit bedrag is inclusief schoonmaakkosten, een fiets, beveiliging en een 24-uursreceptie. Daarnaast organiseren we allerlei activiteiten rond het studentenleven. In Amerika noemen ze dat ‘residence life’. Zo is er een introductieweek voor de studenten en zijn er netwerkopportunities. Ook hebben de studenten, naast een kamer van zestien vierkante meter, een grote keuken, een gym, een studieruimte, een co-working restaurant, espressobar, bibliotheek en verschillende meetingrooms waar ze gebruik van kunnen maken.”

En in tegenstelling tot de PvdA zegt Uffen dat The Student Hotel juist wel wordt gewaardeerd door studenten. “Ik heb zelf een jaar in Canada gestudeerd. Toen ik daarna terugkwam moest ik twee maanden wachten voordat ik een kamer had. Voor buitenlandse studenten is dat vaak nog langer, terwijl ze hier vaak maar voor een paar maanden zijn. Dat is niet te doen. Het is fijn als je voor een klein jaar naar het buitenland gaat, dat je weet dat je onderdak hebt. Huurrecht is bij ons niet van toepassing, maar de zekerheid van de kamer regelen wij in het contract.”

Met de uitnodiging aan de raad wil Uffen een constructief debat voeren dat recht doet aan alle belangen.