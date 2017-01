Allemaal Utrechters: Jesús Portal Collao

Het was de liefde die de Peruviaanse Jesús vijf jaar geleden naar Nederland bracht. In 2009 ontmoette hij in zijn stad Lima een Nederlandse, die op reis was. Ze kregen een relatie. Daar wil hij niet veel over kwijt (“ze is nu mijn ex”), maar het werd serieus: zij verhuisde naar Peru. Twee jaar woonden ze in Cuzco, een stad in de bergen. “Maar ze miste haar familie.” De oplossing: de Atlantische oceaan oversteken.

Het stel ging in Utrecht wonen. Voor de Peruviaan een overgang, maar voornamelijk vanwege het klimaat. “Ik was twee keer eerder in Nederland geweest. De eerste keer vond ik het vreselijk koud. De tweede keer was het zomer, toen dacht ik: ‘dit gaat wel’.” Lachend: “Achteraf een verkeerde indruk.”

Jesús zag de emigratie als een avontuur. Hij leerde de taal. “Mijn Nederlands is nog steeds niet zo goed, maar ach, mensen begrijpen me wel.” Heimwee had en heeft-ie nauwelijks: “Ik ga één of twee keer per jaar naar Lima, dan blijf ik minstens anderhalve maand. Met mijn moeder Skype ik vaak en ze stuurt me dagelijks berichten. Dan vraagt ze: ‘Hoe is het?’ en zeg ik: ‘Hetzelfde als gister’.” Wat hij wél mist: de Peruaanse keuken. Op de vraag waar in Utrecht je nog enigszins lekker kunt eten, antwoordt hij: “Mijn huis.” Maar ook bij Gys vindt hij het oké. Jesús heeft als kok gewerkt in Utrechtse tentjes, zoals ‘t Gras van de Buren – nu verdient hij geld met zijn bedrijfje.

Kunstfestival

“Kunst is mijn passie. Om het te maken – mijn kunst was de afgelopen jaren te zien op festivals als Soenda en Solar – en om andere kunstenaars een podium te geven. Daarom ben ik Watdajel begonnen.” Jesús organiseerde het kunstfestival al in Lima en sinds een aantal jaar in Nederland. Het groeit; de nieuwste editie was in hallencomplex NUtrecht, met op het programma een waslijst aan kunstenaars, dansers en muzikanten.

Veel mensen helpen hem. Vrienden, noemt hij ze. “Utrechters zijn lieve mensen. Ze vragen vaak wat ze voor je kunnen doen. Laatst bood een onbekende aan een promotiefilmpje te maken voor Watdajel, voor niets!” Jesús leeft zijn droom, hij vestigt aandacht op kunst en brengt mensen bijeen. “Verenigen is mijn levensdoel, dat staat in de sterren – letterlijk. Ik heb het opgezocht in een kalendergrafiek van de Maya’s. Toen ik dat las, dacht ik: wauw, dit gaat over mij! Hopelijk kan ik het blijven doen met Watdajel of een ander bedrijf.”

Plannen om Utrecht te verlaten, heeft hij niet. Te gezellig. Zijn favoriete plek? Lunetten Hoograven. “Ik woon naast het water en er is bos. Supermooi. Vaak ga ik wandelen, bijvoorbeeld als ik denk: ‘fuck, alles gaat fout’. Grapje, dat denk ik nooit. Maar soms moet ik mijn hoofd leegmaken.”

Allemaal Utrechters is een reeks interviews met in het buitenland geboren Utrechters. We vragen hen naar hun achtergronden, naar hun ideeën over Utrecht en tonen zo de diversiteit van onze stad. De reeks ‘Allemaal Utrechters’ is een samenwerking van DUIC en Culturele Zondagen, mogelijk gemaakt door Stichting Dialoog en de Gemeente Utrecht. We streven er naar alle Utrechtse nationaliteiten te portretteren.

Naam Jesús Portal Collao

Geboortedatum 9 augustus 1982

Geboorteplaats Lima, Peru

Motto ‘Geef nooit op’