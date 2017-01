Dit is er dit weekend te doen voor ouders en kinderen

Babyconcert (0+)

Speciaal voor de allerkleinsten en hun ouders verzamelde Niki Jacobs de mooiste wiegeliedjes, slaapliedjes en kinderliedjes uit alle windstreken. Geschikt voor baby’s van 5 tot 14 maanden. En natuurlijk voor hun ouders.

Wanneer: zaterdag 7 januari

Waar: Podium Hoge Woerd, de Meern

Meer info: website Podium Hoge Woerd

Laatste weekend ArcheoLab

Onderzoek eeuwenoude spullen van boven tot onder en ontdek hoe grondlagen je meer vertellen over de geschiedenis. Dit weekend staan er op meerdere plekken in het museum tafels klaar met daarop een heleboel archeologisch materiaal. Op 8 januari zijn er Romeinen in het museum. Zij beantwoorden al je vragen en leren je over hun overlevingstechnieken in de winter. Leer marcheren als een echte Romeinse soldaat of ga met ze op de foto in Romeinse kleding.

Wanneer: 7 en 8 januari

Waar: Universiteitsmuseum, Utrecht

Meer info: website Universiteitsmuseum

Duurzaam vogelfeestje (4+)

In de winter is het voor vogels moeilijker om aan voedsel te komen. Verwen de vogels in je achtertuin met zelfgemaakte lekkernijen. En natuurlijk leuk om te zien hoe vogels naderhand in de tuin smullen van je smakelijke creatie.

Wanneer: zondag 8 januari

Waar: de Boswerf, Zeist

Meer info: website ODRU

Warm welkom op Hoeve Wielrevelt

Voor of na een stevige wandeling staan de boswachters klaar met een heerlijke mok warme chocolademelk om het nieuwe jaar goed in te luiden. Je kan ook vette snacks gaan maken voor de vogels, meedoen aan een workshop wolvilten, koeien aaien of lekker marsmellows roosteren boven een warm vuurtje. Ook is er een speciale winterse speurtocht uitgezet.

Wanneer: zondag 8 januari

Waar: Hoeve Wielrevelt, Haarzuilens

Meer info: website Natuurmonumenten

Mouw (2+)

Sokken en kousen dansen erop los. Truien veranderen in gekke kleine wezentjes, en lieve monstertjes piepen langs allerlei gaatjes, mouwen en broekspijpen. In de wondere wereld van Mouw is alles wat anders is of lijkt heel bijzonder. Een originele danstheatervoorstelling met bijzondere en ongewone muziekinstrumenten, die laat zien dat je heel goed anders kunt zijn.

Wanneer: zondag 8 januari

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Meer info: website TivoliVredenburg

Ook nog leuk om te bezoeken dit weekend: Kerst op de Haar op Kasteel de Haar in Haarzuilens, het Kerstival in Museum Catharijneconvent of het vertelsprookje over de Sneeuwkoningin in Museum Speelklok. Zitten er allergieën in de familie? Dan is een bezoekje aan de Glutenvrije Zaterdag op Hoeve Ravenstein in Baarn een handig uitje. Nog meer tips vind je in de Uit Agenda van Bier en Appelsap. Fijn weekend!