Burgemeester sluit garage in Overvecht vanwege werk voor zware criminelen

Bij een doorzoeking afgelopen september zijn onder andere twee auto’s in beslag genomen waarin verborgen ruimtes waren gecreëerd of waaraan nog gewerkt werd.

Het is bekend dat deze verborgen ruimtes vaak gebruikt worden om drugs, wapens of geldbedragen te vervoeren. Tevens blijkt uit informatie van de politie dat een observatiebus met afluister- en volgapparatuur, die gebruikt is door zware criminelen, die in direct verband worden gebracht met de landelijke golf van liquidaties, direct te koppelen is aan het betreffende garagebedrijf.

Burgemeester Jan van Zanen is van mening dat de garagehouder dit werk doelbewust moet hebben gedaan.