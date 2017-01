Bedrijf maakt grafkist met Domtoren erop

Het bedrijf Beerenberg maakt dit sinds twee jaar mogelijk. Zij vinden dat er te weinig mogelijk is tijdens een uitvaart en willen dit ‘taboe’ te doorbreken. “Mensen zijn tijdens het regelen van een uitvaart vaak niet op de hoogte van wat er allemaal mogelijk is”, zegt Mark Beerens, één van de oprichters van het bedrijf. “En als nabestaanden niet specifiek vragen naar iets dergelijks, dan krijgen ze het vaak ook niet te weten.”

Volgens Beerens komt dit doordat de uitvaartbranche conservatief is, al zit hier de laatste jaren wel een ontwikkeling in. “Nu is vaak een witte grafkist al heel bijzonder, maar het is toch eigenlijk heel raar dat iedereen zijn hele leven werkt aan een unieke persoonlijkheid, om aan het eind van de rit met dezelfde soort rouwkaart en kist te eindigen?”

Beerenberg heeft al meerdere kisten verkocht met de Domtoren. Maar ze zijn ook te bestellen met foto’s van de Oudegracht of Wittevrouwen erop. “We zijn helemaal geen luxe nicheproduct, we zitten in dezelfde prijscategorie als reguliere kisten.”