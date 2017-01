Bison Bowling is compleet verbouwd

Terwijl er in de huidige ruimte acht bowlingbanen zitten, zullen dat er in de nieuwe tien zijn. Ook zullen er meer mensen in het bijbehorende restaurant passen. “In plaats van 75 mensen, kunnen we er straks 100 in kwijt”, vertelt Jonker. “Dat is voor veel bedrijven heel fijn. Zo kunnen ze bij zakenuitjes met de hele groep samen eten.”

Jonker is ook erg blij met de grotere ruimte, omdat er zo meer plaats is voor de bowlingcompetities die ze er houden. “We hebben onder andere veertig studentencompetitieteams, die elke maand een keer komen bowlen. Ze komen echt in uniform, waar de meest gekke teamnamen op staan. Zo heet een team ‘anabowlen’ en een ander ‘Gerard Bowling’. Dat is hartstikke leuk”, vertelt Jonker enthousiast.

De nieuwe Bison Bowling zal er heel anders uit gaan zien. “We worden een stuk hipper. Van het jaren ’70 oubollige imago, gaan we toe naar modern-industrieel. Toch blijf je Bison herkennen”, aldus Jonker. Zo is het logo weliswaar vernieuwd, maar zit de bizon er nog steeds in. Daarnaast zijn de bomen die bij de oude bowlingbaan staan op een moderne manier verwerkt in de nieuwe bowlingbaan.

Het menu zal ook wat vernieuwingen doormaken; vanaf morgen staat er speciaalbier en gin-tonic op de kaart. Op de begane grond gaat een andere ondernemer een speciale ‘speelhal voor het hele gezin’ opzetten.