Zelfrijdende auto's van Utrechts 2getthere openen vestiging in Silicon Valley

Dat zegt directeur Carel van Helsdingen tegen De Telegraaf. Op het gebied van zelfrijdende autootjes is er nog geen bedrijf in de wereld dat zover is als het 2getthere. Het bedrijf heeft opdrachtgevers als Disney, Schiphol, Abu Dhabi en Singapore.

"Wij zijn niet de uitvinders van het wiel, wel van de integratie van technologie", zegt Van Helsdingen tegen het dagblad. "We hopen daar, zoals we dat eerder in het Midden-Oosten en in Azië hebben gedaan, een partner te vinden die voor jaren met ons verder wil. Bedrijven als Tesla, Microsoft en Apple willen allemaal op hun campus met autonome voertuigen gaan rijden. Als we erin slagen om drie tot vijf grote opdrachten per jaar binnen te halen, levert dat ons 150 tot 300 miljoen dollar op."