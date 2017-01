Honderden mensen melden zich aan om te werken bij de Harry Potter expo

Dat de gegadigden een beetje acteerervaring hebben, is dan ook een must. "Het hoeven geen doorgewinterde acteurs te zijn, maar denk dan aan iemand die bijvoorbeeld een toneelopleiding volgt of in zijn vrije tijd veel bezig is met toneelspelen", licht woordvoerder Angelique Kramer toe.

Ook moeten hosts een expressief karakter hebben, minimaal zeventien jaar oud zijn en zowel de Nederlandse als de Engelse taal goed beheersen. "Omdat we willen dat hosts zich voordoen als iemand uit Zweinstein, is het hebben van een goed Brits accent een pré", vertelt Kramer. "Om diezelfde reden is het belangrijk dat hosts affiniteit hebben met de Harry Potter-wereld."

Talking hosts zullen bezoekers begeleiden in interactieve delen van de tentoonstelling. "Zo is er een ‘sorting head ceremony’, waarbij mensen worden ingedeeld in één van de vier huizen. Het is leuk als een acteur dat met veel gevoel kan begeleiden, zodat de bezoekers zich echt in Zweinstein wanen", aldus Kramer.

Tot 6 januari kunnen mensen zich opgeven voor de functie. Op 12 en 13 januari worden vervolgens de sollicitatiedagen gehouden.

Internationaal bekend

De internationale tentoonstelling ‘Harry Potter: The Exhibition’, waarbij verschillende decors uit de boeken en films zijn nagebouwd, is vanaf 11 februari tot 30 juni te zien. Eerder hebben al vier miljoen mensen de tentoonstelling gezien in wereldsteden zoals Chicago, Seattle, New York, Sydney, Tokio, Shanghai en Brussel.