PvdA gaat motie indienen tegen komst The Student Hotel

De partij is niet te spreken over de handelswijze van het bedrijf. “We krijgen veel signalen uit andere steden waar The Student Hotel gevestigd is”, zegt Isik. “Studenten zijn lang niet altijd tevreden over dit soort huisvesting en dat moeten wij dus niet willen hier.”

In The Student Hotel kunnen buitenlandse studenten gemakkelijk aan een kamer komen. Zo’n kamer is van alle gemakken en voorzieningen voorzien, maar doordat studenten een hotelkamer huren en geen studentenkamer, betalen ze relatief veel en hebben ze geen huurrechten. Lees hier hoe dat in zijn werk gaat.

Een doorn in het oog van onder andere de fractie van Student & Starter dat vorige maand al schriftelijke vragen (nog zonder antwoord) stelde aan het college. Ook de Utrechtse studentenbelangenbehartiger Vidius is niet blij en schreef woensdagochtend nog een open brief aan DUIC.

Isik: “We zijn momenteel in gesprek met Vidius en de Landelijke Studentenvakbond om te kijken hoe we de komst van zo’n hotel tegen kunnen houden. We dienen een motie in omdat we vinden dat er geen misbruik moet worden gemaakt van de situatie. De bescherming van studenten is belangrijk. We kunnen veel beter de oplossing zoeken in transformatie en in de bouw van extra studentenkamers. Dit is niet goed voor de buitenlandse studenten in de stad en biedt alleen maar voordelen voor de portemonnee van The Student Hotel.”