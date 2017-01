Dit is er dit weekend te doen in de stad

Donderdag

Concert: One Louder: Dangers & Swain

De mannen van The Village Coffee & Music organiseren na drie succesvolle eerdere edities weer een avond onder de naam One Louder in EKKO. Voor je nodige portie stevige bands. Vanavond zie je de Amerikaanse hardcoreband Dangers en de Nederlandse band Swain, die eerder bekend stond als This Routine is Hell. Je kunt een combiticket kopen en dan eet je van te voren wat in het eetcafé.

Donderdag en vrijdag

Theater: Lenny

Lenny Bruce was in de jaren zestig de controversieelste stand-up comedian van Amerika. Met zijn scherpe grappen schudde hij het land wakker. De politie arresteerde hem tientallen keren omdat hij verboden woorden gebruikte in zijn act. Zo werd hij een strijder voor de vrijheid van meningsuiting. Deze theatervoorstelling volgt zijn opkomst en ondergang, maar gaat vooral over het bewaken van onze steeds verder onder druk komende vrijheden. Wat ben je bereid van jezelf op te geven voor het algemeen belang?

Vrijdag

Concert: Jason Waterfalls

Van eigen bodem. De Utrechtse band Jason Waterfalls ontleent zijn naam aan TLC’s jaren negentig-hit. Net zo catchy zijn de liedjes van deze poprockband. Ze mixen allerlei stijlen door elkaar, van pop tot punk en dance, en laten zo een uniek geluid horen. Vrijdagavond zie je ze op het podium van Stathe.

Zaterdag

Dansen: Best Of 2016

Het is dan al wel 2017, maar als je nog een keer in stijl al het beste van 2016 wilt horen, dan moet je naar TivoliVredenburg voor Best Of 2016 Tune Top 100 van het Jaar. Daar zet DJ Arnold (Kiss All Hipsters/Noodlanding) alle hits die er afgelopen jaar toe deden voor je op een rijtje. Dans de hele nacht op Major Lazer, Drake, De Staat en alle andere helden van 2016.

Zaterdag

Dansen: New Years White Edition

Begin het jaar extra goed in het eerste weekend na Oud en Nieuw bij het feest New Years White Edition van EngeDinge Events in Stairway to Heaven. Trek iets wits aan en dans de hele nacht op de beste afrohouse, moombathon en urban vibez. Op de line-up staan onder meer Angosoundz, Jack & Lewis en Emile Laurent en MC Hightower host de avond.

Zaterdag

Dansen: Twelve Hour New Years

Maar liefst twaalf uur lang achter elkaar raven om het nieuwe jaar te vieren, dat doe je in Poema dit weekend. Zaterdagavond begint de Amsterdamse dj Ciesen om 00.00 uur met draaien en gaat daar tot 12.00 uur ’s middags de volgende dag mee door. Zaterdag vind je op de Facebook-pagina van het evenement een password waarmee je gratis toegang krijgt tot het feest.

Zondag

Festival: Catching Cultures Orchestra Festival

Zondag zit je voor een feestelijke muzikale middag goed bij de vierde editie van Catching Cultures Orchestra Festival in TivoliVredenburg. Deze keer niet alleen in de Centrale Hal, maar ook in Hertz. Hier komen westerse en oosterse muziek samen en laten net gearriveerde nieuwkomers uit azc en noodopvang en professionele muzikanten die eerder arriveerden als vluchteling de verschillende stadia van (muzikale) integratie horen en zien.