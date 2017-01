Dief kapsalon pakt tweede kans en brengt buit terug

Vorige week liet de kapsalon weten dat in verband met kerst er een kans werd geboden aan de dief om zich te melden. Deed zij dit niet, dan zouden camerabeelden van de diefstal online worden gezet.

Aanvankelijk duurde het melden van de dader te lang, maar nadat er aangifte werd gedaan, kwam de dief alsnog met hangende pootjes terug bij de kapsalon.

"Nadat de dame toch iets duidelijker herkenbaar in beeld was, ben ik gebeld door haar schoondochter. Na de diefstal heb ik niet gelijk een oordeel geplaatst, kende de achtergrond niet, vandaar dat ik met de kerstgedachte haar een kans wilde geven. Nu blijkt dat mijn gedachte de juiste was."

Oma wilde een presentje aan haar kleindochter geven, maar had daar het geld niet voor. "Natuurlijk praat ik het niet goed en de kleindochter (die door oma is opgevoed) ook niet, maar gezien haar reactie, is het niet de gebruikelijke gang van zaken en iedereen verdient een kans. Ze is in de salon geweest, heeft de tas en het geld overhandigd. Hiermee sluit ik een hoofdstuk af", aldus de eigenaar van Kapsalon van Kesteren.