Zes weken cel voor snelheidsduivel op Waterlinieweg

Op de Waterlinieweg mag er maximaal zeventig kilometer per uur worden gereden. De officier van justitie wijst op het gevaar dat de 23-jarige man veroorzaakte bij andere weggebruikers en wegwerkers.

Na het negeren van een stopsignaal in Zeist achtervolgde de politie de 23-jarige man via de Utrechtseweg, Waterlinieweg en de A27 totdat zijn auto in de buurt van Breda kon worden klemgereden.

Eerder veroordeeld

De man, die überhaupt niet in het bezit van een rijbewijs is, was al veroordeeld tot een rij-ontzegging. De rechter rekende het hem daarom ook zwaar aan dat hij de eerdere ontzegging van de rijbevoegdheid negeerde.

Het Openbaar Ministerie vroeg de politierechter acht weken celstraf op te leggen en geen taakstraf of boete met het oog op het strafblad van de verdachte. De politierechter kwam tot een twee weken kortere celstraf, maar was het met de officier van justitie eens dat een taakstraf of boete in dit geval geen recht doen aan zijn bewezen verklaarde feiten.