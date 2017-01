Crowdfunding tegen verbreding A27 levert al 34.000 euro op

Utrecht

Claudia de Breij schrijft boek over oudejaarsconference

Claudia de Breij is de eerste vrouw die de oudejaarsconference heeft gegeven, een cabaretvoorstelling die al ruim zestig jaar een begrip is in Nederland. Over de voorbereiding hiervan heeft ze een boek geschreven, die de Utrechtse vandaag presenteerde in Broese aan de Oudegracht.