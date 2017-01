Bibliotheek interviewt bekende Utrechters in 'Wintergasten'

In Wintergasten vertellen de Utrechters aan de hand van zelfgekozen beeldfragmenten over hun leven en wat hen inspireert. Heinz Schiller, moderator bij de VPRO Tegenlicht Meet ups Utrecht, stelt daarbij de vragen.

Op zondagavond 15 januari is programmamaker, muzikant en komiek Daan Boom te gast. Daan Boom is van kleins af aan al bezig met theater, maar werd bij het grote publiek bekend met het programma Streetlab. Ook was hij te zien in het derde seizoen van Maestro, waarin hij zichzelf naar een tweede plek in de finale dirigeerde.

Later, op zondagavond 12 februari is Annette Roozen te gast. De atlete is gespecialiseerd in verspringen en sprint. Op haar zestiende werd haar rechterbeen geamputeerd wegens botkanker, sinds die tijd loopt ze een prothese. In 2007 liep Roozen wereldrecords op de 100 en 200 meter.

Tot slot zal burgemeester Jan van Zanen op 12 maart verschijnen in de bibliotheek. Hij is sinds 1 januari 2014 burgemeester van Utrecht en daarmee voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders van Utrecht. De interviews vinden plaats van 19.30 tot 21.00 uur en zijn gratis toegankelijk (wel van tevoren even reserveren via de site).