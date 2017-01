Op stap met de kids: Winterkost, Kerstival en Kasteel de Haar

Theater in de kerstvakantie

Tijdens Winterkost bundelen Theater Kikker in Utrecht, Podium Hoge Woerd in Leidsche Rijn en Theater de Lieve Vrouw in Amersfoort hun krachten en hebben een uitgebreid programma aan theatervoorstellingen voor kinderen neergezet. Zo kun je naar een muziekconcert voor baby’s, maar ook naar stoere voorstellingen voor kids vanaf 4 jaar.

Wanneer: t/m 8 januari

Waar: Theater Kikker, Podium Hoge Woerd en Theater de Lieve Vrouw

Meer info: www.jeugdtheaterindevakantie.nl

Kerst op de Haar

In de kerstvakantie zijn er speciale rondleidingen tijdens Kerst op de Haar; ontrafel de code en red het kerstdiner van de baron en de barones bij Kasteel de Haar in Haarzuilens.

Wanneer: t/m 8 januari

Waar: Kasteel de Haar, Haarzuilens

Meer info: website Kasteel de Haar

Liedjes uit Frozen

De hele maand december is Museum Speelklok in Utrecht in een gezellige kerstsfeer en kun je de voorstelling van de Sneeuwkoningin bekijken met liedjes uit Frozen. Kinderen kunnen hun mooiste prinsenpak of prinsessenjurk aantrekken en krijgen daarvoor een mooie poster.

Wanneer: t/m 8 januari

Waar: Museum Speelklok, Utrecht

Meer info: website Museum Speelklok

De Dom op!

Als inwoner van Utrecht moet je toch een keer op de Dom geweest zijn! In de kerstvakantie zijn er speciale Kinderrondleidingen op de Dom en hoor je alle verhalen over de Domtoren in Utrecht.

Wanneer: t/m 8 januari

Waar: De Domtoren, Utrecht

Meer info: website De Domtoren

Kerstival in Museum Catharijneconvent

Kerstival in Museum Catherijneconvent is het festival van sneeuw, maretakken, dennengeur en licht. Je kunt genieten van de mooie verhalen, warm jezelf bij de vuurkorf, maak zelf sneeuw terwijl je schommelt, doe de kerstlichtjes-challenge of bouw een peperkoekhuisje. Er is ontzettend veel te beleven voor jong en oud.

Wanneer: t/m 8 januari

Waar: Museum Catharijneconvent, Utrecht

Meer info: website Museum Catharijneconvent

Wil je meer tips om met je kinderen op pad te gaan in de kerstvakantie? Ga dan naar www.bierenappelsap.nl.