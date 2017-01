Aantal arrestaties en autobranden Oud & Nieuw Utrecht afgenomen

Er zijn geen grote incidenten geweest. Wel was er in een aantal gevallen weer sprake van geweld tegen medewerkers van de hulpdiensten. Het aantal autobranden is in vergelijking met vorig jaar afgenomen, van 37 naar 24. Ook het aantal arrestaties is afgenomen, van 30 naar 20.

Burgemeester Jan van Zanen over de autobranden: "Er waren vannacht weliswaar minder autobranden, het zijn er nog steeds veel. Het gemak waarmee de daders zoiets lijken te doen is onvoorstelbaar. Ze denken niet aan de ingrijpende gevolgen. Voor de eigenaren, voor de mensen uit de buurt. Ik heb de analyses van deskundigen gelezen en dit met hen besproken. En ik constateer hoe makkelijk het is om te doen en hoe moeilijk het is om iemand te pakken. Aandacht vragerij of vandalisme? Het is asociaal en nutteloos."

Inzet

Van Zanen over de inzet van vrijwilligers en professionals afgelopen nacht: "Honderden vrijwilligers, inwoners van verschillende Utrechtse buurten, hebben vannacht geholpen de jaarwisseling goed te laten verlopen. Zij organiseerden activiteiten voor jongeren op oudejaarsdag, surveilleerden ‘s avonds en ‘s nachts op straat, spraken jongeren aan op hun gedrag. Dat zijn heel veel extra ogen en oren van betrokken bewoners die het feestelijk willen houden in hun buurt."

'Ik waardeer die inzet enorm. Zij, en natuurlijk de vrouwen en mannen van politie, brandweer en jongerenwerk, hebben hard gewerkt aan een veilige jaarwisseling. Vreselijk dat er in een aantal gevallen sprake was van geweld tegen hulpverleners. Goed te horen dat er een aantal personen zijn aangehouden hiervoor."

Zondagochtend om half acht is gestart met het opruimen van vuurwerkafval en ander zwerfvuil op doorgaande wegen.