Autobranden teisteren Utrecht

Het tweede voertuig ging in vlammen op rond 18.45 uur, op de Huis te Zuylenlaan. Vervolgens was er een autobrand om 19.25 uur op de Dr. Max Euwestraat. De volgende was om 19.44 uur op de Rooseveltlaan. Om 22.14 uur was het raak op de Ankaradreef en om 23.26 uur op de Schermerhornstraat. De laatste autobrand vannacht was om 04.42 uur aan de Terrastuinplaats.

Het was deze week al een paar keer eerder raak. Tijdens kerst brandden er ook vier voertuigen uit. Op woensdag ging een motor in vlammen op de Ankaradreef.