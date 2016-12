Bezoekersaantal TivoliVredenburg gegroeid

Volgens woordvoerder Lieke Timmermans werd er gerekend op groei, maar overtreft dit de verwachtingen. “De grotere groei dan werd voorspeld komt door een combinatie van factoren. Uiteraard liggen we heel centraal, pal naast het drukste station van Nederland. dat maakt ons makkelijk bereikbaar voor bijna heel Nederland”, vertelt Timmermans.

Een andere factor die volgens Timmermans meespeelt met de groei, is het feit dat het muziekcentrum nu tweeënhalf jaar heeft gedraaid. “We durven nu ook meer te programmeren. Gisteren hadden we bijvoorbeeld overdag een drukbezocht kinderfestival en vier uur later een populair dansfeest voor 40 plussers. Onze crew kan dat nu allemaal makkelijk aan.”

Ze noemt als een andere reden voor het succes dat de scepsis bij het publiek nu weg is. “Ze kennen ons gebouw, vinden de zalen fijn, hebben een goede avond gehad en komen graag weer terug. Wij merken dat ons publiek steeds meer naar andere genres gaat kijken, en dus vaker terugkeert. Ze weten ons te vinden en waarderen ons meer doordat we meer bijzonder programmas hebben zoals nieuwe festivals en klassieke concepten als Pieces of Tomorrow. Dat laatste is een klassiek concert maar dan voor een veel jongere doelgroep. De dirigent geeft een toelichting en je mag bijvoorbeeld je biertje meenemen in de zaal. Deze avond is erg succesvol wordt alsmaar drukker. Wij merken dat ons publiek steeds meer naar andere genres gaat kijken, en dus vaker terugkeert.”

Toerisme in Utrecht

Recentelijk werd onder andere bekend dat de bezoekersaantallen van het Museum Catharijneconvent en het Centraal Museum het afgelopen jaar een enorme groei doormaakte. De directeur van Toerisme Utrecht, Ronald Besemer, bevestigt dat het goed gaat met de culturele instellingen in de stad. “Vorig jaar hadden alle musea bij elkaar voor het eerst meer dan een miljoen bezoekers. Dit jaar lijken we daar zeker overheen te gaan”, vertelt hij. “En volgend jaar gaan we misschien zelfs wel de anderhalf miljoen halen. Dan zijn er veel ‘blockbusters’, wat inhoudt dat er meerdere exposities zijn die veel mensen aantrekken.” Zo is er in 2017 een Harry Potter-expositie in CineMec, waar naar verwachting zo’n 300.000 mensen op afkomen.

Ook muziekcentra doen het goed. “Denk dan aan EKKO of, inderdaad, TivoliVredenburg. Festivals zoals ‘Le Guess Who?’, waar veel internationale bezoekers op afkomen, dragen bij aan hun populariteit”, zegt Besemer.

Over internationale belangstelling heeft Utrecht niets te klagen volgens Besemer. “We hebben steeds meer bezoekers uit verschillende landen. Ook zijn er meer internationale journalisten, bloggers en vloggers in de stad. Terwijl er vorig jaar nog 170 waren, zijn het er dit jaar al 190.”

Besemer vindt het een goede ontwikkeling. “Internationale belangstelling is enorm belangrijk voor de (economische) vitaliteit van de stad. Omdat er veel mensen op de stad afkomen die er zelf niet wonen, moeten ze investeren in een slaapplek en eten.”