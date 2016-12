Daags voor oud en nieuw drukte bij vuurwerkverkoper Koningsdal

"We verwachten dat het straks erg druk gaat worden", aldus verkoper Dennis van der Leeden.

Volgens Van der Leeden verloopt alles soepel, ondanks de drukte. "Morgen gaat het écht druk worden. Dan zijn we ook weer van negen tot negen open. De laatste dag merk je toch dat het weer wat rustiger wordt, dan zijn we maar tot vijf uur open", vertelt hij.

Verkeersregelaar Karel Lups zegt dat het gezellig druk is. "Iedereen komt met blije gezichten aanzetten, die zijn enthousiast dat ze hun 'buit' kunnen ophalen." Dit jaar zijn vooral de 'koppelboxen' onder de bezoekers populair.

Vuurwerkshow

Dat zijn meerdere potten, die je aan elkaar kunt koppelen door een in- en een uitgaande lont. "Dan kun je een soort van professionele vuurwerkshow opzetten", licht Van der Leeden toe.

In Utrecht wordt al langer gediscussieerd of mensen nog wel zelf vuurwerk af moeten steken, of dat er een centrale vuurwerkshow moet worden ingesteld. Van der Leeden zou dit zonde vinden. "Het hoort er toch bij, vuurwerk afsteken. Het is traditie, ook al is die de laatste tijd steeds meer aan het afzwakken. Ik vind dat we meer ons best moeten doen om tradities te behouden."

Schone lei

Bezoeker Jeroen Kersten is het hier mee eens. "Ik vind vuurwerk afsteken altijd goed om het jaar mee af te sluiten; je kunt even lekker alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is 'wegknallen', om weer met een schone lei te beginnen", vertelt hij.

"Een centrale vuurwerkshow vind ik prima, voor de mensen die dat leuk vinden. Maar ik vind ook dat je ruimte moet maken voor de mensen die het wel leuk vinden zelf vuurwerk af te steken."