Twee branden in Utrecht vannacht

Rond 23.20 uur kreeg de brandweer het sein van een brand in Overvecht. De politie concludeerde later op basis van sporenonderzoek dat de brand is aangestoken. Van de motor was niet veel meer over, volgens de woordvoerder is er in ieder geval niet meer op te rijden.

Brand in woning

Ook in Kanaleneiland moest de brandweer woensdagnacht in actie komen. Het ging om een brand op de Vasco da Gamalaan in een flatwoning. De brand was ontstaan door een omgevallen kaars.

Een aantal woningen in het flatgebouw werden korte tijd ontruimd. Omwonenden konden al snel weer terug naar binnen toen de brandweer het vuur onder controle had.