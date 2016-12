Derde verdachte aangehouden in reeks overvallen

De 18-jarige Utrechter die dinsdag is gearresteerd wordt verdacht van betrokkenheid bij twee overvallen. Het betreft de overval op een snackbar aan de Karolingerweg in Wijk bij Duurstede van 21 september en op de Aldi supermarkt aan de Euterpedreef in Utrecht van 23 september.

De twee eerder aangehouden verdachten, allebei 16 jaar en afkomstig uit Utrecht, zitten nog vast. Zij worden verdacht van het plegen van vijf overvallen. Dit gaat om een overval op een snackbar aan de Koekoekstraat in Utrecht, een overval op een buschauffeur in Utrecht, een poging overval op een coffeeshop in Zeist en de twee bovengenoemde overvallen waar een derde verdachte voor is aangehouden.