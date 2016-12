Dierenarts Martin Vink met tips voor de jaarwisseling

Een middel dat regelmatig wordt gebruikt om de beesten rustig te houden is Vetranquil. Niet doen is het advies.

Maar wat kan je dan wel doen om de jaarwisseling enigszins rustig door te komen? Wij vroegen het vorig jaar aan Martin Vink van dierenkliniek Wilhelminapark. Uiteraard gelden zijn tips ook dit jaar nog

Wat is dat Vetranquil precies voor middel?

"Een spierverslappend middel. De hond lijkt op het oog KO in zijn mand te liggen, maar in zijn hoofd is hij juist ontzettend onrustig. Het is alsof je ontzettend jeuk hebt overal, maar je handen aan je rug zijn vastgebonden. Dat middel is echt ontzettend wrang voor honden."

Hoe krijg je de huisdieren dan wel rustig?

"Een van de middelen die goed werkt is een cd met vuurwerkgeluiden afspelen. Maar daar zijn mensen nu eigenlijk al te laat mee want je hond of kat moet daar twee maanden aan wennen door dit elke avond te horen, maar als je dit gedaan hebt is je huisdier wel aannemelijk rustiger tijdens de jaarwisseling."

"Een andere oplossing is het toedienen van voedingssupplementen op basis van thee of melkeiwit. Dit werkt vooral bij 'mildere gevallen' dus huisdieren die nog wel enigszins in toom te houden zijn tijdens vuurwerk."

"En tot slot heb je ook nog rustgevende medicaties tegen angst. Dit klinkt als een heel zwaar middel, maar het is een stuk minder versuffend en slecht voor de dieren dan andere middelen."

Is er veel vraag naar dergelijke middelen?

"Mensen zijn steeds meer bezig met het kalmeren van hun huisdieren tijdens Oud & Nieuw. De eerste vragen kwamen twee weken geleden al weer binnen. Maar het zijn denk ik vooral de wat grotere maatregelen die van de jaarwisseling ook voor huisdieren een acceptabele avond kunnen maken. Zo is er een lobby voor een vrij uurtje tijdens de avond zodat honden nog even uitgelaten kunnen worden en zie je ook steeds meer vuurwerkvrijezones."

En zijn er ook nog andere kleine tips?

"Er zijn zeker ook huis-, tuin-, en keukentips. Wat ook altijd de angst een stuk minder erg maakt is het dichtdoen van de gordijnen en de radio aanzetten. De hond afleiden met speeltjes is ook altijd een goed idee. En verder moet je vooral geen vuurwerk in je eigen achtertuin afsteken."