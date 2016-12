'Het verkeer in Utrecht loopt over vijf jaar vast'

Dat meldt Trouw op basis van een onderzoek door CROW, een kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur.

De chaos in binnensteden zal volgens het kenniscentrum over vijf jaar ongeveer twee keer zo groot zijn als nu. Vooral in de Randstad worden problemen verwacht. Dit baseert CROW op de voorspellingen van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM); door de opkrabbelende economie en lage brandstofprijs verwachten ze 38 procent meer files over vijf jaar.

Dit leidt volgens CROW tot een verdubbeling van de filedruk in steden doordat wegen, kruispunten en rotondes in de spits nu al vol zitten; de maximale capaciteit van het stedelijk weggennet zou al bereikt zijn. Hans Voerknecht (projectmanager verkeer en vervoer van CROW) tegen Trouw: “Dat komt omdat de overheid jarenlang heeft geïnvesteerd in uitbreidingen van het hoofdwegennet, maar minder in de steden.”

Maatregelen

Een mogelijke oplossing is om de infrastructuur aan te passen, zoals bijvoorbeeld kruispunten vervangen door tunnels. "Maar in het algemeen is het niet zinvol", zegt Voerknecht. "Dat komt doordat binnen de stad vaak veel kruispunten zijn. Wanneer je er één oplost, bijvoorbeeld door een tunnel te bouwen, dan zien we dat het verkeer bij het volgende kruispunt extra lang moet wachten."

Betere oplossingen zijn 'slimme oplossingen', in plaats van grote bouwprojecten. "Dat vergt investeringen in goede OV-systemen in de stedelijke gebieden, in combinatie met andere vervoersmiddelen. Waar Nederland zich positief in onderscheidt, is de fiets. We moeten beter ons best doen om die op andere vervoersmiddelen te laten aansluiten", aldus Voerknecht.