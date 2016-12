Bakker Roel op Smaragdplein beste in Utrecht volgens Oliebollentest

De jury van de test beloont Bakker Roel met het eindcijfer 9. "Een uitstekende oliebol", wordt er gezegd. Twee jaar geleden was Bakker Roel ook al de beste in Utrecht.

Deanna van Veen, verkoopster bij Roel is erg blij met het resultaat: "We verwachtten wel dat we redelijk goed zaten. We hebben een goede oliebol en hebben twee jaar geleden ook goed gescoord. Toen hadden we een 8,5. Dit jaar hebben we een 9. Het is erg fijn en een verassing dat we dit jaar nog hoger scoren! We zijn weer een stapje omhoog gegaan."

Nu is het voorbereiden op de drukte: "We zetten extra veel personeel in en maken extra veel oliebollen. Daarnaast kleden we de ruimte mooi aan. Er komt een kraam en een ballonnenboog voor de deur; het is echt iets om te vieren."

Roel is een concern van bakkerijen en heeft meerdere vestigingen in Utrecht. Hoewel de jury niet bij de locaties Winkelcentrum Parkwijk, Burgemeester Reigerstraat 13, Doornburglaan 6, Van Swindenstraat 2, Everard Meijsterlaan 34 en Vismarkt 2 is geweest zouden de oliebollen aldaar ook van goede kwaliteit moeten zijn.

Andere bakkers in Utrecht

Vorig jaar deed Utrecht het een stuk minder goed, toen was Bakkerij Neplenbroek met een 58e plek nog de beste Utrechtse vertegenwoordiging. Deze bakkerij op het Ella Fitzgeraldplein 14 is overigens gestegen naar een 38e plek.

"Neplenbroek is gaan experimenteren met de receptuur. Dat leidt tot verdeelde reacties: van 'de bol is te geel' en 'de appel is te zuur' tot 'prima' en 'frisse smaak'. "Voer voor discussie!", aldus de jury. Neplenbroek heeft ook meerdere vestigingen waar de oliebollen ruim voldoende zouden moeten zijn: Biltstraat 54, Ina Boudier-Bakkerhof 66, Troosterhof 30 en Hasebroekstraat 1

Op plek 48 staat Brood by Alex gevestigd op Hammerskjoldhof 44A met het eindcijfer 7. "Een zaak waar – gelet op de uitstraling – het bakkersvak nog een ambacht is. De gebruikte mix zorgt voor een gele kleur en smaakt een beetje naar krentenbrood."

'Aangename oliebol'

De Oliebollenkraam op de Maliebaan heeft plek 53 gehaald, ook met een eindcijfer 7. "Een van de vele kramen waar een jongere generatie bakkers het roer overneemt. Zij zijn bereid om zich middels cursussen bij te scholen. Dat werpt vruchten af. Aangename oliebol."

De Hollandse Gebakkraan J-Witstijn op de Seinedreef kan hele goede oliebollen bakken, maar niet altijd. Daarom net een voldoende: 5,5. "Ook Jopie Witstijn lijdt aan het euvel van menig kraambakker: de kwaliteit wisselt te veel. Op een goede dag scoort hij zo een 8,5, een dag later is het veel minder. Taaie korst en klef."