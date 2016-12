TV-opnames Top 2000 Journaal op de Neude

Alle Utrechters zijn woensdag welkom om nummer 804 in de Top 2000 mee te zingen. De optredens zullen vastgelegd worden door de camera’s van het Top 2000 Journaal. In dit dagelijkse nieuwsbulletin op NPO 1 zijn alle onderwerpen geïnspireerd op nummers uit de Top 2000.

In het programma Top 2000 worden de 2000 populairste platen aller tijden achter elkaar gedraaid, zoals die in de weken voorafgaand aan de uitzending door middel van een stemming door de luisteraars zijn bepaald. Voor de liefhebbers van Utrechtse artiesten heeft DUIC de Utrecht Top 101: hiermee bekijken we wat het beste liedje ooit uit of over Utrecht is. Stemmen kan hier.