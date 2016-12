The Sting dimt gevelreclame na klachten over felheid

Zelfs vanaf station Vaartsche Rijn was op donderdagavond te zien dat de lucht boven de binnenstad groen en rood kleurde.

Een zoektocht door de binnenstad leidde naar het Vredenburg, waar de gevelreclame van kledingwinkel The Sting bijzonder fel stond afgesteld. Al gauw lieten meer dan 800 mensen DUIC weten dat ze vinden dat dit soort gevelreclame niet gewenst is in de stad en ook de gemeente kreeg klachten binnen.

De gemeente Utrecht liet aan DUIC weten dat dit soort reclame gewoon mag. Zolang de beamers 50 centimeter achter de gevel staan, zitten er geen restricties aan reclame-uitingen en is er geen vergunning nodig.

Alleen als reclame, of in dit geval verlichting, op de gevel zelf is bevestigd is er een vergunning nodig en gaat de Utrechtse welstandcommissie ernaar kijken. Wethouder Paulus Jansen liet wel op Twitter weten dat hij bezig is met deze maas in de wet te dichten.

The Sting laat nu weten dat ze na vragen van klanten besloten hebben om de lichten te dimmen.