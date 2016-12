Op stap met de kids: My First Festival, Kerstival en Junglebook

Kerstival in Museum Catharijneconvent

Kerstival in Museum Catherijneconvent is het festival van sneeuw, maretakken, dennengeur en licht. Je kunt genieten van de mooie verhalen, warm jezelf bij de vuurkorf, maak zelf sneeuw terwijl je schommelt, doe de kerstlichtjes-challenge of bouw een peperkoekhuisje. Er is ontzettend veel te beleven voor jong en oud.

Wanneer: t/m 8 januari

Waar: Museum Catharijneconvent, Utrecht

Meer info: website Museum Catharijneconvent

Jungleboek in de schouwburg

In de Stadsschouwburg kun je deze kerstvakantie naar Jungleboek. Het verhaal van Mowgli wordt verteld door een groot ensemble dat bestaat uit maar liefst 10 dansers van ISH, de 9-koppige band Jungle By Night en de rapper Gikkels.

Wanneer: 22 t/m 30 december

Waar: Stadsschouwburg, Utrecht

Meer info: website Stadsschouwburg

Winter in Castellum Hoge Woerd

In Castellum Hoge Woerd worden er tijdens de kerstvakantie veel activiteiten georganiseerd. Zo kun je de levende kerststal bezoeken, maar ook Romeins olielampje maken bij Steede Hoge Woerd in De Meern (28 december).

Wanneer: 24 december t/m 8 januari

Waar: Castellum Hoge Woerd, De Meern

Meer info: website Castellum Hoge Woerd

Winterboerderij in Kamerik

Bij de Boerinn in Kamerik kunnen kinderen tussen de 2 en 10 jaar allerlei leuke binnen- en buitenactiviteiten doen tijdens De Winterboerderij.

Wanneer: 27 t/m 30 december

Waar: De Boerinn, Kamerik

Meer info: website Winterboerderij

Festival voor kids

De jongste muziekfans kunnen in de kerstvakantie naar My First Festival. Het is een afwisselend en muzikaal festival speciaal voor kinderen in TivoliVredenburg in Utrecht

Wanneer: 28 december

Waar: TivoliVredenburg, Utrecht

Meer info: website TivoliVredenburg

Wil je meer tips om met je kinderen op pad te gaan in de kerstvakantie? Ga dan naar www.bierenappelsap.nl.