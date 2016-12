Het grote eindejaarsnummer van DUIC is uit!

In ons grote eindejaarsnummer kijken we met acht Utrechters terug op hun bijzondere jaar: Yannick van de Velde (Rundfunk), Anna Woltz (Gouden Griffel), Dorine van de Klashorst (Dare to be Grey), Alexander Wijninga (Watermelon), Willemien van Aalst (NFF), Gert Franke (van Clever Franke), Max van Ee (was live bij Jimmy Kimmel) en de Afghaanse Palwasha Muhammad Hassan.

Ook vroegen we tien culturele instellingen naar hun culturele hoogtepunt van afgelopen jaar en blikken we terug op 2016 in ons fotografisch jaaroverzicht.

Arjan den Boer schrijft in deze editie over het legendarische verzekeringskantoor ‘De Utrecht’. Jette & Jildou drinken koffie bij Cornelis in het Maliekwartier. Tim de Hullu spreekt met Greet Baars, oprichter van buurthuis Rosa. Ook stellen we de vraag of er voldaan is aan de gekozen visie voor het Stationsgebied in 2002.

Bovendien zit er in de krant een speciale bijlage van Geschiedenis Teruggehaald; Actueel Verdelen, waarin we in tekst en beeld kijken naar toen en nu. Genoeg om te lezen bij de kerstboom dus!