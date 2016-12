Dit is er dit weekend te doen in Utrecht

Do t/m ma (en daarna)

Festival: De Langste Nachten

TivoliVredenburg staat van 15 tot en met 30 december elke dag vanaf zonsondergang helemaal in het teken van het muziek- en kunstfestival De Langste Nachten. In de zalen en op de pleinen zijn concerten, workshops en andere evenementen. En je kunt er lekker eten.

Donderdag nemen de finalisten van de Utrecht Popprijs het tegen elkaar op. Dé bandcompetitie van Utrecht presenteert het nieuwste muzikale talent aan het publiek, de media, podia en muziekprofessionals.

Vrijdag pakken de fameuze Amsterdamse housecurators van ZeeZout dubbel uit. In Pandora draaien Intergalactic Gary, I-F en Solar elektronica, house en disco. In Cloud Nine vieren afrohouseambassadeur Philou Louzolo en deephousepromotor Jeremy Underground feest.

Zaterdag wordt tijdens het kerstavondconcert nog eens haarfijn uitgelegd waar Het Kerstverhaal nou precies over ging. Voor kinderen vanaf zes jaar en hun ouders.

Maandag is het Tweede Kerstdag en dan is er traditiegetrouw 80’s Verantwoord. Cloud Nine wordt omgetoverd tot Last Christmas skihut, waar je de hele nacht danst op de grootste hits uit de jaren tachtig en ook nog eens retrogames kunt doen.

Vrijdag

Theater: Kerst met Boesjans

Is God een lesbische vrouw? Had Jezus eigenlijk een tweelingbroer? Namen de drie wijzen kalkoenen mee? Theaterinitiatief Boesjans snapt dat Kerst wat vragen op kan roepen en gaat in haar speciale kerstvoorstelling in Theater Kikker op zoek naar de nodige antwoorden. Boesjans bestaat uit negen jonge toneelschrijvers en acteurs, veelal afkomstig uit Utrecht, die met onvoorspelbare regelmaat met nieuwe sketches in het theater staan.

Zaterdag

Muziek: Kerstconcert

In de Metaal Kathedraal organiseert Muziek in de Meern voor de vijfde keer op kerstavond een feestelijk kerstconcert. Zangeres Kitty de Geus wordt bijgestaan door vijf fantastische musici uit Leidsche Rijn. Het programma bestaat uit veel barokmuziek van o.a. Scarlatti, Torelli en Bach. Ook de traditionele feestelijke kerstliederen ontbreken niet en bij enkele mag je zelfs meezingen. Voor aanvang en na afloop van het concert drink je een glaasje glühwein in de Stadsherberg van Metaal Kathedraal. Reserveren is aanbevolen.

Zaterdag

Doen: Kerstavond bij de Stathefamilie

Op kerstavond zit je goed in eetcafé Stathe. Daar is net als vorig jaar Kerstavond bij de Stathefamillie. Denk aan knusse kersttruien, slechte kerstfilms, kneuterige spelletjes en glühwein. Gezelligheid gegarandeerd.

Zaterdag

Dansen: Red Cup Christmas

Net als vorig jaar kun je op kerstavond in Stairway dansen en drink je je drankjes uit de karakteristieke rode bekers op het Red Cup Christmas feest. Zonder de oude vertrouwde kersthits, maar met de lekkerste hiphop en r&b-deuntjes.

Za t/m ma (en daarna)

Voorstelling: Wintercircus

Cubaanse acrobaten, motoren in de Globe of Speed en de beste clowns van Italië. Bij de achtste en vernieuwde editie van het Wintercircus in de Jaarbeurs zie je de mooiste acts. Dit jaar niet vanuit een piste, maar vanaf een bühne met daarachter een immens videoscherm dat als decor voor de acts wordt gebruikt.

Za t/m ma (en daarna)

Doen: Winter Station

Traditiegetrouw is het Spoorwegmuseum in de dagen rondom kerst helemaal in winterse sferen. De hele familie zit hier goed, want er is een echte schaatsbaan en een antieke carrousel, je kunt er lekker eten op bijzondere plekken zoals het draaimolenrestaurant of in een restauratierijtuig. Ook zijn er livemuziek, kinderactiviteiten en kampvuurtjes.