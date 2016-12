Uitgebreide avond over leven en dood in TivoliVredenburg

Door middel van muziek, het gesproken woord en het gezelschap van elkaar, biedt het evenement troost. Zij die er niet meer zijn maar ook het leven worden geëerd.

Volgens Westerink heeft iedereen op zijn eigen manier te maken met verlies. Dat was een van de redenen dat ze mee wilde werken aan deze avond. "We moeten stilstaan bij het leven en bij de dood. Maar wel op een speelse, liefdevolle en warme manier", vertelt Westerink.

Westerink is een veelgevraagd rouwdeskundige uit Utrecht. Samen met Sytse Wils van TivoliVredenburg brainstormde ze urenlang over hoe een waardevolle avond kan worden georganiseerd, zonder somberheid. "Dit is belangrijk, want tussen kerst en het nieuwe jaar nemen families de tijd voor elkaar. Maar er zijn ook mensen die dat niet hebben en hen willen we iets met elkaar laten delen."

Het nieuwe jaar is voor veel mensen een frisse start, verpakt in een feest. "Tussen al het feestgevoel en hectiek willen we een rustige avond bieden, met aandacht voor elkaar."

De troost van de kunst

Volgens Westerink zijn de kunsten altijd in staat geweest om te troosten en moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. "Kunstenaars, dichters en musici doen dit altijd al. Neem Nick Cave: with my voice I’m calling you."

Volgens Westerink kunnen muzikanten mensen ontroeren. "Dat herkennen veel mensen, en om dat met zo’n volle zaal te delen is naar mijn mening de kracht van deze avond."

Westerink vindt het goed om samen met anderen te genieten van muziek en teksten, om even het bij te komen. Het wordt een avond voor iedereen, waarbij je echt niet hoeft niet te rouwen. Het gaat vooral om zingeving. "De zingeving in deze context zijn de kunsten: hoe je geïnspireerd kan worden door kunstenaars die het onderwerp van leven en dood niet uit de weg gaan", vertelt Westerink.

Jaarlijks

Als het aan Westerink ligt blijft het niet bij één avond. "We willen graag dat het een jaarlijks ritueel wordt, als nacht van de eeuwigheid," vertelt ze enthousiast.

Ze beschrijft de avond als 'een lach en een traan'. "We willen dat de mensen stilstaan bij dat wat er wél is; de mensen die je misschien verloren hebt, zijn voor altijd in je hart."

Roerig jaar

2016 was allesbehalve een rustig jaar. Met aanslagen en rampen over de hele wereld hebben veel mensen dierbaren verloren. Hier zal presentator Cornald Maas op terugblikken.

Westerink: "Juist in deze roerige tijden is het van enorm belang om samen even stil te staan bij het leven en samen iets te delen: al is het maar een avond." Maar er moet ook vermaak zijn, vandaar het gevarieerde programma. "Sven Ratke is bijvoorbeeld een echte variétéartiest. Hem zetten we tegenover de literaire Toon Tellegen: dat werkt en vermaakt."

Het belangrijkste doel van de avond is het eren van diegenen die er niet meer zijn, maar vooral ook het eren van het leven. Westerink: "Juist dat houdt je overeind, en is voor mij de belangrijkste reden om deze avond te organiseren."