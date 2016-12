Universiteit Utrecht viert 'honderd jaar vrouwelijke hoogleraren'

De 'Westerdijkviering' op 10 februari wordt geopend door minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit doet ze in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Ter ere van de viering worden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo komt er een portrettengalerij met alle vrouwelijke hoogleraren van de Universiteit Utrecht en UMC Utrecht.

Johanna Westerdijk was een professor in de plantenziektekunde. Volgens de universiteit was ze "een zeer gerespecteerd, multi-getalenteerd wetenschapper met een internationale en interdisciplinaire oriëntatie, die diversiteit hoog in het vaandel had".

Diversiteit

Westerdijk zat niet stil. Naast hoogleraar bij de Universiteit Utrecht, was ze dit ook bij de Universiteit van Amsterdam én was ze directrice van het Centraalbureau voor Schimmelcultures (KNAW). In totaal leidde ze zo’n 56 promovendi op, waar ongeveer de helft vrouw van was.

De diversiteit die Westerdijk zo belangrijk vond, is nu ook een prioriteit voor de Universiteit Utrecht. De universiteit streeft naar een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de wetenschap. Er is dan ook speciaal een beleid van diversiteit ingevoerd.