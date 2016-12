Burgemeester en minister zeer bezorgd over ontwikkelingen alFitrah

Vorige week kwam er een uitgebreid rapport naar buiten van het Verwey-Jonker instituut. Hierin is onderzoek gedaan naar de lesmethoden van de moskee. Conclusie: kinderen die hier les krijgen, lopen kans om vervreemd te raken van de maatschappij.

Een dag later klapten leerlingen in het Algemeen Dagblad anoniem uit de school. Het is nog erger op de moskeeschool dan geschetst in het rapport. Zo wordt er bijvoorbeeld geleerd om mede-moslims die criminele daden begaan, hoe erg ook, niet aan te geven bij de politie.

Jan van Zanen is hier geschokt over. Hij accepteert niet dat kinderen opgroeien met hun rug naar de samenleving. "Dat accepteer ik niet. Deze stichting levert op dit moment geen bijdrage aan hun toekomst", zei de burgemeester dinsdag na een 'indringend en moeizaam' gesprek met Suhayb Salam van de moskee. Hij eist in januari een actieplan te zien waarin nadrukkelijk de vaders en moeders en de leerlingen worden betrokken.

Ook Lodewijk Asscher is bezorgd over de ontwikkelingen: "Zeer zorgelijk en volkomen verwerpelijk", noemt hij het. De minister van sociale zaken roept ouders op om hun kinderen weg te houden van de salafistische AlFitrah-moskee.