'Serious Business' geopend in het stadskantoor

Ook andere werkzoekenden kunnen bij het glazen huis hulp krijgen. De opbrengst gaat naar het jaarlijkse Serious Request-evenement van 3FM.

Eén van de initiatiefnemers is Werkgevers Servicepunt Utrecht-Midden. Jomark Kool werkt hier en is de leider van het project, genaamd 'Serious Business'. "Het was eigenlijk een kleine droom van me om een landelijke actie te doen voor Serious Request, waarbij ik ook werkzoekenden kon helpen", vertelt hij. "Maar het idee van een glazen huis in een glazen huis, want dat is het stadskantoor, maakte me al helemaal enthousiast."

Kool helpt in zijn werk mensen die een uitkering hebben aan een baan. Dit doet hij vaak door middel van projecten en acties. "Deze combinatie, waarbij twee doelen worden gesteund, vind ik echt een topactie", vertelt hij.

Werkzoekenden helpen

In en om het glazen huis kunnen werkzoekenden op verschillende manieren worden geholpen. "We kunnen ze zo weer op de arbeidsmarkt helpen, waardoor ze met een frisse start het nieuwe jaar kunnen beginnen", vertelt Kool. Zo is er een fotograaf die gratis een Linkedin-foto voor ze maakt, zijn er mensen die helpen met het perfectioneren van cv’s en vinden er netwerkgesprekken plaats.

Daarnaast wordt er uiteraard ook geld opgehaald voor Serious Request. Bezoekers kunnen een donatie doen en ook de sponsoren doen een bijdrage. "We hopen natuurlijk dat de werkzoekenden zelf ook een kleine bijdrage doen. Zo steun je jezelf, want je wordt wel echt geholpen, net als Serious Request", zegt Kool.

Aankomende donderdag wordt om vier uur het opgehaalde bedrag bekendgemaakt. Op vrijdag brengen de initiatiefnemers – Gemeente Utrecht, UWV, DeBroekriem en Werkgevers Servicepunt – het geld zelf naar Serious Request toe.

Opbrengst

De opbrengst van het evenement komt dit jaar ten goede aan kinderen in ontwikkelingslanden die aan longontsteking overlijden. Elke 35 seconden overlijdt er op de wereld een kind aan longontsteking, die met de juiste voorzieningen makkelijk te voorkomen (of te genezen) is.

De werkzoekende die opgesloten is in het glazen huis, is Lizette van der Laan, die een baan zoekt in de communicatie. Deze week heeft ze sollicitatiegesprekken en is ze aan het netwerken.

"Ze heeft ook een netwerkgesprek geregeld met een wethouder, dus dat is al erg goed", vertelt Kool. "We hopen natuurlijk dat ze na deze week een baan heeft."