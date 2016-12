Aboriginal Art Museum sluit aankomend voorjaar

Het museum op Oudegracht 176 heeft nooit enige vorm van subsidie gekregen en leunde op bijdragen vanuit een vriendenstichting die was opgezet. "Bij de start van het museum in 2001 was al bekend dat het museum er voor beperkte tijd zou zijn", vertelt bestuursvoorzitter Dop Bär.

"Afhankelijk van de inkomsten zou dit 10 tot 20 jaar zijn. En het geld is nu op. De inkomsten van het museum waren niet hoog genoeg om het draaiende te houden, maar dat geldt voor elk museum."

Liefhebber

Nergens in Europa is er een ander museum gericht op Aboriginalkunst. "We zijn zelfs het enige museum dat helemaal gewijd is aan hedendaagse Aboriginalkunst buiten Australië", zegt Bär.

De reden dat Utrecht de enige locatie in Europa is, komt door een liefhebber die hier in de buurt woont en dit museum oprichtte. "Aboriginals zijn, en dat zeg ik met de groots mogelijk eerbied, een echt landvolk en zoeken helemaal geen publiciteit op."

Terugkijken

Waar de collectie wordt ondergebracht is nog niet duidelijk. "Het is echt vreselijk jammer dat we moeten sluiten. Het is een prachtig museum. Maar we gaan niet met de hoofd tussen de schouders door de zijdeuren."

"Er is nu nog een fantastische tentoonstelling, Mapping Australia, gaande, die is geopend door het koninklijk paar. En er komt een schitterende slottentoonstelling, Tracking Memories, van januari tot juni 2017. Dus we gaan met opgeheven hoofd weg en kijken met heel veel plezier terug op de afgelopen zestien jaar."

Het Aboriginal Art Museum is nog tot en met 15 juni 2017 open.