Experimenteel muziekfestival Le Guess Who? wijst James Holden als curator aan

Dat meldt de organisatie woensdag middels een persbericht.

De 38-jarige Holden heeft zich zowel in de experimentele hoek als ook op commercieel vlak bewezen en mag voor het Utrechtse festival meerdere zalen inrichten.

De Brit heeft onder anderen Mario Batkovic, Jerusalem In My Heart en Hieroglyphic Being voor het evenement weten te strikken.

Gnawa

Daarnaast geeft de Marokkaanse Gnawa-muzikant Maâlem Houssam Guinia samen met zijn band een optreden. Holden zelf zal ook te zien zijn. Hij presenteert tijdens Le Guess Who? zijn nieuwe set James Holden & The Animal Spirits.

Ook is het nieuwe project van Simon Raymonde (Cocteau Twins), Lost Horizons, te horen.

Le Guess Who? vindt van 9 tot en met 12 november op meerdere plekken in de Utrechtse binnenstad plaats. Kaarten zijn vanaf woensdag verkrijgbaar.

Gecureerd door James Holden

Maâlem Houssam Guinia & Band

Shabaka & The Ancestors

Mario Batkovic

Hieroglyphic Being

Jerusalem In My Heart

Robert Aiki Aubrey Lowe

Ex-Easter Island Head

Sex Swing

XAM Duo

Gecureerd door Perfume Genius

Lost Horizons

Cate Le Bon (solo piano)

Gecureerd door Shabazz Palaces

Gonjasufi

Fhloston Paradigm

Film: Relatos Salvajes

Gecureerd door Grouper

Tiny Vipers

Roy Montgomery

Coby Sey

Lighthouse: Films by Paul Clipson

Film: La Double Vie de Véronique

Gecureerd door Han Bennink

Thurston Moore & Han Bennink

Steve Beresford & Gerard Bouwhuis

Omri Ziegele, Ernst Glerum & Han Bennink

Nora Mulder, Mary Oliver & Greetje Bijma

Terrie Ex & Spring Heel Jack

Alexander von Schlippenbach & Han Bennink

Han Bennink Trio & Joris Roelofs

Gecureerd door Jerusalem In My Heart

Toukadime

Charles-André Coderre presents Granular Shadow