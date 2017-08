Carice van Houten aanwezig bij Comic Con in RAI

Van Houten, wereldwijd bekend van haar populaire rol als priesteres Melisandre in HBO-serie Game of Thrones, is op zaterdag aanwezig, zo maakt de organisatie bekend.

Fans kunnen voor het bedrag van dertig euro op de foto met de actrice of haar om een handtekening vragen. Eerder werd al bekend dat ook grote Hollywood-sterren als Pamela Anderson (Baywatch), Michael Madsen (Kill Bill) en John Rhys-Davies (Lord of the Rings) naar het evenement komen. Titanic-ster David Warner, die eerder was aangekondigd, heeft moeten afzeggen.

De Comic Con Amsterdam trok vorig jaar meer dan 30.000 bezoekers. Kaarten voor de conventie zijn inmiddels te koop, onder meer via de website van het evenement.