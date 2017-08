Zeven leuke stadsstranden in Nederland

Stadsstrand Groningen

Het stadsstrand aan Oosterhamrikkanaal was aanvankelijk tijdelijk: het werd aangelegd voor de conferentie Building the future of health. Maar al snel bleek het strand een populaire plek om te zonnen. De zandmassa werd daarom verdubbeld naar duizend vierkante meter en toegankelijk gemaakt voor alle zonaanbidders. Inmiddels staat het strand zelfs in de top drie mooiste stadsstranden van de Lonely Planet.

Pllek - Amsterdam

Op het industriële NDSM-terrein vind je verschillende creatieve cafés en kroegen, waaronder Pllek. Hier kun je ook een drankje of hapje bestellen op het strand, waar bovendien regelmatig iets wordt georganiseerd om de strandganger te vermaken. Zo gaf Fat Freddy's Drop laatst op het stadsstrand een concert en is er binnenkort een silent disco. Voor iets meer ontspannende activiteiten als yoga en massages kun je ook bij Pllek terecht.

Strand aan de Maas - Rotterdam

Met dit strand hoeft de Rotterdammer niet meer eerst de file te staan en ver te rijden om op een mooie zomerdag een plekje te veroveren in het zand met een koud biertje. Zonnen is dan ook belangrijk op het Strand aan de Maas, daarnaast staat cultuur centraal. Zo staan er onder meer optredens met flamencomuziek en modeshows gepland.

Stadsstrand De Kade - Alkmaar

Met een mooi uitzicht over de binnenstad en het Noordhollandsch kanaal, kunnen gasten plaatsnemen op het zandstrand De Kade. Sympathiek is het bring-your-own-concept, waarbij je een barbecue kunt huren om zelf wat op te leggen. Regelmatig wordt een strandbezoek vergezeld door akoestische optredens.

Oerkap - Haarlem

Bij zonnig weer kun je op het Oerkap-strand een pizza verorberen en pogingen doen om bruin te worden. Maar ook met het Nederlandse weer is rekening gehouden: het zelfgebouwde tentje op de Oerkap zorgt voor warmte en een knusse sfeer. Het strand wordt daarnaast met regelmaat omgetoverd tot De Theatertuin, waar spectaculaire voorstellingen en operettes worden opgevoerd.

De Witte Sieb - Den Bosch

De Witte Sieb is de thuisbasis voor Den Bosch bewoners na een rubberbootparty in de grachten en de beste plek voor een memorabele beachparty. Waar De Witte Sieb zich nu vooral nog op festivals richt, moet het strand in de toekomst ook steeds vaker op relaxte namiddagen geopend zijn voor een drankje en een hapje.

Soia - Utrecht

Bij Soia - afkorting van Strand Oog in Al - kun je aan de waterkant drinken, eten en de voorbijgaande vrachtschepen in de gaten houden. Een idyllische plek waar vaak festivals en feestjes worden georganiseerd. Ook geschikt voor kinderen, die kunnen spelen in de omheinde speeltuin.