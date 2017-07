Vakantie in eigen land: Dit kun je deze week doen

De Bauke Mollema Tocht

Wat: sportief

Waar: Groningen

Wanneer: zondag 6 augustus

Koop hier je kaarten

Tijdens de jubileum-editie van deze tocht fietst Bauke Mollema zelf ook mee. Laat je door hem meenemen naar zijn Groningse roots via verschillende uitdagende routes, die de wielrenner zelf heeft uitgestippeld. Het gaat om afstanden van 65, 110 of 165 kilometer.

Landjuweel

Wat: festival

Waar: Ruigoord, Amsterdam

Wanneer: 2 tot en met 6 augustus

Koop hier je kaarten

Het vijfdaagse festival Landjuweel is één van de jaarlijkse hoogtepunten van Ruigoord, een dorpje dat in de jaren zeventig werd gekraakt door kunstenaars. Hoewel luieren in het gras en genieten van de vrijheid ook hoog in het vaandel staan, is er vanalles georganiseerd om de festivalganger te vermaken. Zo staan er diverse bands en dj's geprogrammeerd, worden er boeiende lezingen gehouden en wordt op de markt zelfgemaakte waar aangeboden.

Solar Weekend

Wat: o.a. rap

Waar: Maasplassen, Roermond

Wanneer: 3 tot en met 6 augustus

Koop hier je kaarten

Op Solar komen vele rappers, bands en dj's voorbij. Maar het festival draait niet alleen om muziek. In het tijdelijke Solardorp worden grote interactieve bouwwerken gebouwd en is er plaats voor graffitikunst. Vooral het grote waterpistoolgevecht is berucht. In 2014 won Solar de Gouden Kabouter Award voor Beste Meerdaagse Festival.

Cider & Kaas-proeverij

Wat: culinair

Waar: Fenix Food Factory, Rotterdam

Wanneer: donderdag 3 augustus

Aanmelden via

Vanwege een groot aantal aanmeldingen bij de eerste proeverij, krijgen liefhebbers van kaas en cider op 3 augustus nogmaals de kans om aan te schuiven bij Fenix Food Factory en zich te laten verrassen.

Village People

Wat: concert

Waar: Paradiso

Wanneer: 31 juli

Koop hier je kaarten

De indiaan, politieman, bouwvakker, cowboy, brandweerman en soldaat komen naar Amsterdam waar ze hun grootste hits ten gehore brengen. De Village People kunnen daarbij natuurlijk niet om het zingen van de hit YMCA heen. Een dag eerder wordt het nummer al uitgevoerd tijdens het Milkshake Festival, waar de Village People het wereldrecord proberen te verbreken van de grootste YMCA-dans ooit.



Waterraketten bouwen

Wat: museum

Waar: Museum Kinderwereld

Wanneer: woensdag 2 augustus

Koop hier je kaarten

In de zomervakantie mogen kinderen op zes woensdagen aan de slag met lege petflessen om zelf een raketten te bouwen. Daarna wordt de raket spectaculair gelanceerd op het speelplein, waarbij waterpret is gegarandeerd.

Reis rond de wereld in vier films

Wat: film

Waar: Kijkhuis Leiden

Wanneer: start op 3 augustus

Koop hier je kaarten

Blijf je thuis maar wil je toch wat van de wereld zien, dan biedt Kijkhuis Leiden een uitgebreid filmprogramma met exotische locaties, curieuze ontmoetingen en kleine openbaringen. Op vier donderdagen in augustus worden de volgende films getoond: The Motorcycle Diaries, The Band's Visit, 3 Idiots en The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert.

Pastadiner in Bostuin

Wat: culinair

Waar: King of Italy, Tilburg

Wanneer: woensdag 2 augustus

Aanmelden via

Aan een lange tafel in een grote tuin, gelegen aan het bos, serveren de eigenaren van King of Italy all-you-can-eat pastavarianten. Denk aan spaghetti met groene pesto, farfalle met paddestoelen en lasagne met aubergine en courgette. Als toetje is er een warme kaneel-suiker pizza. Alle maaltijden die worden opgediend zijn veganistisch.

Op budget

Wat minder te besteden? In de zomervakantie zijn er ook voldoende gratis evenementen te bezoeken:

Gay Pride

Wat: evenement

Waar: Amsterdam

Wanneer: tot en met 5 augustus



Deze week is het weer tijd voor de jaarlijkse (Gay) Pride, met op zaterdag 5 augustus de excentrieke en vrolijke vaartocht door de grachten. Een evenement waarbij tolerantie voor iedereen centraal staat.

Horizontoer

Wat: festival

Waar: Harlingen

Wanneer: vanaf 3 augustus

Een festival met theater en muziek, dat vanuit Harlingen langs de Waddeneilanden vaart. Artiesten treden op in de plaatselijke kroeg of geven een concert op het strand.

Rrrollend Den Haag XXL

Wat: culinair

Waar: Malieveld, Den Haag

Wanneer: 3 tot en met 6 augustus

Het foodtruckfestival Rrrollend komt vanaf 3 augustus tot stilstand in Den Haag voor een extra grote editie, met meer dan 40 food- en drinktrucks. Eet een culinair hoogstandje, drink een speciaal biertje mee of geniet gewoon van de muziek en de sfeer.

Tequila Tuesday

Wat: feest

Waar: Millers, Den Haag

Wanneer: dinsdag 1 augustus

Tequila's drinken op een doordeweekse dag, in de vakantie kan het weer. Met een e-ticket is een gratis avond tequila, sombrero's en swingende salsa gegarandeerd.

Viespeukenochtend

Wat: sportief

Waar: Cortinghhuis, Groningen

Wanneer: woensdag 2 augustus

Jongens en meisjes moeten meer ravotten, zo was de discussie afgelopen week. Op de viespeukenochtend is daar volop ruimte voor: een schuimkasteel bouwen, met je voeten in de modder of verf, plus lekker klieren en kladderen.

Buitenfilm

Wat: film

Waar: Natlab, Eindhoven

Wanneer: vrijdag 4 augustus



Op de binnenplaats vertoont het NATlab de hele zomer films. Met PRIDE hebben ze een interessante editie te pakken. Deze film vertelt het verhaal van twee totaal verschillende gemeenschappen, mijnwerkers en een homobeweging, die zich verenigen voor een gemeenschappelijk doel. Hoewel de activisten en de conservatieve mijnwerkers vaak botsen, organiseren ze samen een staking in de zomer van 1984.

De Poëziebus Tour

Wat: literatuur

Waar: Rotterdamse Schouwburg

Wanneer: vrijdag 4 augustus

De Poëziebus rijdt deze zomer door Nederland, waarbij busdichters samen met lokale dichters hun werk voordragen. Maatschappijkritische rapppers en inspirerende spoken word-artiesten zijn ook uitgenodigd in Rotterdam.

Biergarten Breda

Wat: feest

Waar: Kerkplein, Breda

Wanneer: zaterdag 5 augustus

Het Kerkplein wordt op zaterdag omgetoverd tot één grote Biergarten, waar in het zonnetje geproefd kan worden van verschillende speciaalbieren. Ook wordt er gezorgd voor lekker eten en swingende live muziek.

