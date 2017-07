BBC organiseert muziekfestival om Glastonbury te vervangen

The Biggest Weekend wordt op vier plaatsen in Groot-Brittannië georganiseerd: in Wales, Engeland, Schotland en Noord-Ierland.

Het wordt een vierdaags festival van 25 tot en met 28 mei. De Britse zender belooft met een indrukwekkende line-up te komen, vergelijkbaar met die van Glastonbury. "Dit is het grootste evenement dat de BBC ooit heeft geprobeerd te organiseren", zegt directeur Bob Shennan van BBC Radio and Music in een persverklaring.

Glastonbury wordt een jaar niet georganiseerd om de grond en het dorp waar het festival wordt gehouden rust te geven. In 2019 vindt het wel weer plaats.