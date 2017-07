Deze vijf films kun je vanaf deze week zien

Dunkirk - Christopher Nolan

Wat: oorlogsfilm

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 106 minuten, vanaf 12 jaar

Het oorlogsdrama Dunkirk, met onder meer een rol voor One Direction-zanger Harry Styles, is nu al veelbesproken. De film laat zien hoe honderdduizenden Britse en Geallieerde militairen omringd worden door hun vijand op zee in de buurt van Duinkerk. Bij pogingen van de soldaten om terug te keren naar huis, geholpen door burgerman mr. Dawson, sneuvelen vele kameraden. Regisseur Christopher Nolan is onder meer bekend van de films Inception en Memento.

Summer 1993 - Carla Simón

Wat: drama, familiefilm

Waar: Eye, Amsterdam

Speelduur en leeftijd: 97 minuten, alle leeftijden

Nadat haar ouders overlijden verhuist de zesjarige Frida naar haar oom, tante en hun dochter Anna. Frida heeft het moeilijk met het accepteren van haar nieuwe leven en wil eigenlijk niet opgenomen worden in haar nieuwe gezin. Vooral de kleine Anna moet het ontgelden. Ondertussen probeert Frida telkens te ontsnappen naar de stad waar ze vandaan komt.

Wakefield - Robin Swicord

Wat: drama

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 106 minuten, vanaf 12 jaar

Howard Wakefield, gespeeld door Breaking Bad-acteur Bryan Cranston, is een succesvol advocaat die besluit om zijn ogenschijnlijke perfecte leven op te geven. Stiekem houdt hij schuil op de zolder van zijn garage, terwijl hij vanaf afstand in de gaten blijft houden hoe het zijn vrouw en kinderen vergaat.

Nocturama - Bertrand Bonello

Wat: drama, thriller

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 130 minuten, vanaf 16 jaar

Een groep uiteenlopende jongeren bereidt een aanslag voor in Parijs. De exacte motieven zijn niet meteen duidelijk al blijkt wel dat de maatschappij waarin ze leven niet aansluit bij hun eigen idealen. Tegelijkertijd zijn de tieners angstig voor waar ze zelf toe in staat blijken te zijn en blijft er een vraag door hun hoofd rondspoken: Is er een morgen na een nacht vol ontploffingen?. Met Nocturama maakte regisseur Bertrand Bonello een controversiële film met veel vragen en zeer verschillende antwoorden.

Beyond the Mountains and Hills - Me'ever Laharim Vehagvaot

Wat: drama

Waar: Kijkhuis, Leiden

Speelduur en leeftijd: 92 minuten

Na 27 jaar in het leger, probeert David zijn draai te vinden in het moderne Israël. Met een dochter die protesteert tegen de huidige maatschappij en een vrouw die meer van hem verwacht, gaat het David niet altijd makkelijk af. Wat niet helpt, is dat hij steeds thuis zit. Totdat een vriend hem een baan aanbiedt bij een bedrijf dat voedingssupplementen verkoopt, waardoor de oud-militair weer een toekomst lijkt te hebben. Maar door deze beslissing raken hij en zijn familie steeds meer verstrikt in een web van duistere krachten die het alledaagse leven in Israël beïnvloeden.