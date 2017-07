Vakantie in eigen land: dit kun je deze week doen

Rastaplas Festival 2017

Wat: festival

Waar: Noord AA Strand, Zoetermeer

Wanneer: 22, 23 juli

Koop hier je kaarten

Dans op reggae en dub aan de plas en waan je in hogere sferen met de muziek van onder meer The Mighty Twinkle Brothers en Roots Palmera.

Guilty Pleasure Festival

Wat: festival

Waar: Gaasperplas, Amsterdam

Wanneer: zondag 30 juli

Koop hier je kaarten

Alle stiekeme verlangens worden werkelijkheid op het Guilty Pleasure Festival, zo belooft de organisatie. Met grote "klassiekers" als We're Going To Ibiza van Vengaboys vanuit de speakers, is dansen in elk geval gegarandeerd.

Summer Rooftop Party

Wat: feest

Waar: Bink Rooftop, Den Haag

Wanneer: 28, 29 juli

Koop hier je kaarten

Dans het hele weekend op het dak en geniet van de zomer met een drankje in je hand, tijdens de Summer Rooftop Party bij Bink.

Boot & yoga in Groningen

Wat: sportief

Waar: Reitdiep

Wanneer: juli, augustus

Aanmelden via

Een stukje varen door de Groningse wateren, op zoek naar een plek voor een ontspannen yogasessie in het gras en een gezellige picknick als afsluiting.

De Parade Utrecht

Wat: theater

Waar: Utrecht

Wanneer: vanaf 21 juli

Koop hier je kaarten

Na Den Haag doet de Parade ook Utrecht aan, met verschillende spannende en humoristische voorstellingen in de Parade-tenten.

Nederlands Openluchtmuseum

Wat: museum

Waar: Arnhem

Wanneer: n.v.t.

Koop hier je kaarten

Bij het Nederlands Openluchtmuseum word je meegenomen op een reis door de tijd door museummedewerkers die zo uit het verleden lijken te zijn weggelopen. Ze vertellen tijdens de tour boeiende verhalen over het getoonde erfgoed.

Zoomeravond in Artis

Wat: concert

Waar: Artis, Amsterdam

Wanneer: zaterdag 22 juli

Koop hier je kaarten

Tijdens de Zoomeravonden in Artis treden verschillende bands op. Zaterdag is het de beurt van de Amsterdamse band The Mysterons om het podium te betreden. Bezoekers kunnen ondertussen genieten van een pizza uit de buitenkeuken, een biertje van een lokale brouwerij of rondslenteren door een schemerend park.

Havenrondvaart

Wat: evenement

Waar: Zeeuws maritiem muZEEum, Vlissingen

Wanneer: vrijdag 28 juli

Koop hier je kaarten

Het schip Denick II, een van de grootste passagiersschepen in Zeeland, vertrekt voor een rondvaart door het havengebied van Vlissingen. Na een tour van 2.5 uur volgt een gratis museumbezoek op vertoon van het bootticket.

Op budget

Wat minder te besteden? In de eerste week van de zomervakantie zijn ook voldoende gratis evenementen te bezoeken:

Cineville Openluchtfilms

Wat: film

Waar: FC Hyena, Amsterdam

Wanneer: 27 juli

Cineville verzorgt een reizende buitenbioscoop voor de thuisblijvers. Waan je in andere landen en duik in verschillende verhalen tijdens de vertoning van diverse vakantiefilms.

Hippiemarkt

Wat: markt

Waar: Surfeiland Aalsmeer

Wanneer: 21 juli

Op de Hippiemarkt van Aalsmeer vind je een groot scala aan onder meer henna tattoos, massages, sangria, meubels en kleding. De eerste vijftig bezoekers krijgen een goodie bag.

ZomerWelVaart 2017

Wat: festival

Waar: Hoge der A, Groningen

Wanneer: 28, 29, 30 juli

In de Groningse havens zijn op historische schepen tijdens ZomerWelVaart optredens te zien van jonge muzikanten, naast filmvertoningen en lezingen.

Podium onder de Boom

Wat: festival

Waar: Alkmaar

Wanneer: zondag 30 juli

Onder de bomen van Cultuurpark de Hout treden verschillende artiesten op. Met het podium als gras en een boom als enige decor maakt elke cabaretier, muzikant en danser een eigen show.

Ghost Tours Assen BY LIGHT

Wat: tour

Waar: Warenhuis Vanderveen, Assen

Wanneer: woensdag 26 juli

Een speciale daglicht editie van Ghost Tours, waarbij een gruwelijke gids durfals meeneemt op een tocht door het historische centrum van Assen. Verzamelen gebeurt bij Warenhuis Vanderveen.

Straattheaterdag

Wat: theater

Waar: Sneek

Wanneer: zondag 30 juli

Een viswijf met emmers vol zeepsop, een steltentrio en de melodieuze klanken van Poppie Power. Op de Straattheaterdag in Sneek gaan artiesten uit binnen- en buitenland de straat op om voorbijgangers te vermaken.

Grace Family Funday

Wat: familie-activiteit

Waar: CBS de Wendakker Zwolle

Wanneer: zondag 30 juli

Op basisschool CBS de Wendakker wordt iedereen uitgenodigd om de zomer te vieren met een feestelijke barbecue, waarbij er verschillende kinderactiviteiten zijn georganiseerd.

Hannekes Zomerfeest

Wat: feest

Waar: Hannekes Boom, Amsterdam

Wanneer: 21 juli

Benen bungelen over de kade van het Ij en de corona's staan koud bij het Zomerfeest in het café Hannekes Boom. Dj Miauw met een F zorgt ondertussen samen met collega's als Steins voor zomerse hitjes en beats.