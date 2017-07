Regen of juist 30 graden tijdens een festival: zo bereid je je voor

Weerdeskundige Raymond Klaassen adviseert festivalbezoekers vaak om voor een festival begint "niet alleen te kijken naar een weericoontje, maar naar de volledige weersverwachting". Anders mis je volgens hem het precieze verloop van het weer die dag. "Bereid je er dan vervolgens ook goed op voor."

Maar hoe? Bij een weersvoorspelling met veel regen is het volgens Klaassen aan te raden om een extra kledingsetje mee te nemen en in een kluisje te stoppen op het festival. "Dat doe ik zelf ook vaak, dan zit je op de weg terug in elk geval niet zeiknat in de auto."

De weerdeskundige stelt dat onderkoeling snel ontstaat. Niet alleen na regen, maar ook als 's avonds de temperatuur daalt. Je kunt het snel koud krijgen als de temperatuur zakt naar tien graden en je ook nog een heel stuk moet lopen naar de camping, zo legt Klaassen uit. "Zeker als je veel alcohol hebt genuttigd, heb je dat vaak niet door."

Hoofddeksel

Warm aankleden met een trui is in zo'n geval aan te raden, al hoopt de gemiddelde festivalbezoeker waarschijnlijk vooral zomerkleren aan te kunnen trekken. Mocht dat ook mogelijk zijn, dan moet er het in het geval van felle zon wel voldoende zonnebrand gesmeerd worden. Volgens Klaassen hebben mensen vaak niet zo door hoe heet het is als ze feest vieren, terwijl er in de zon wel het risico bestaat op huidkanker of een zonnesteek. "Als het bij je past, zet dan een hoofddeksel op."

In echt extreme gevallen van hitte of noodweer, grijpt volgens Klaassen op grote festivals de weersbewaking in. "Laat je informeren en volg het advies onmiddellijk op."

'We maken er het beste van'

Grote festivals werken bovendien samen met een weerbureau, dat constant voorspellingen doet van het weer rondom het festivalterrein. Zo vertelt Bente Bollmann van Mojo, organisator van onder meer Lowlands. "Op die voorspelling anticiperen we vervolgens." Volgens hem liggen er voor alle weerscombinaties diverse plannen klaar omdat "het weer nou eenmaal heel complex is".

Dat zijn dan vooral maatregelen op het gebied van storm en onweer. Zo wordt bij hevige windkracht het decor omlaag gehaald. "Regen is heel vervelend, maar niet per se gevaarlijk.", aldus Bollmann. Festivalbezoekers stellen zich volgens hem ook in op die mogelijkheid.

"Ze weten ook dat wij daar niet zoveel aan kunnen doen en bereiden zich gewoon goed voor." De organisatie helpt bezoekers daarbij door van te voren een mail te sturen, als er kans is op extreme weersomstandigheden. "Bij hen gaat vervolgens meestal gewoon de knop om: we maken er het beste van."

Ontruiming

Dat regen toch kan leiden tot veel overlast, ervoer Koen Haringa van Welcome To The Village in 2013 tijdens de eerste editie van het festival. "We moesten op zaterdag twee keer besluiten om het terrein te ontruimen vanwege de hevige regen. "Hoewel dat wel een beetje spannend was, zag Haringa het ook als een 'goede test': "We hadden het terrein in vijftien minuten ontruimd." Festivalbezoekers werden naar de camping en een dierentuin in de omgeving gebracht, met voldoende gelegenheid om de bezoekers droog onder te brengen.

De editie erna was het met 36 graden juist extreem warm. Drinkwater en zonnebrand werden gratis uitgedeeld. Haringa vond het vooral mooi om te zien hoe sociale controle een rol speelde. "We hebben vijfhonderd vrijwilligers die alert zijn, maar ook bezoekers gingen op elkaar letten en vroegen bijvoorbeeld of mensen zich niet nog even extra moesten insmeren." Vooral op de oudere en jonge bezoekers wordt op zo'n moment goed gelet.

Ook dit jaar is het festival voorbereidt op eventuele extreme weersomstandigheden. Zo liggen de gratis poncho's al klaar en hebben kinderen van een school uit de buurt zelf regenjassen gemaakt om tijdens het festival uit te delen. "En als het juist heel warm wordt werkt de omgeving ook mee: het festivalterrein ligt aan een groot meer."