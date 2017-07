Vakantie in Nederland: dit kun je deze week doen

De Leuke Festival

Wat: festival

Waar: De Voorveldse Polder, Utrecht

Wanneer: zaterdag 22 juli

Een ode aan confetti en eindeloze polonaises. Bij het vrolijke De Leuke Festival dans je op glitterdisco, dampende dancehall en glimmende pop.

Cocktail Festival

Wat: culinair

Waar: Amsterdam

Wanneer: zaterdag 22 juli

Gin tonics waren lange tijd populair, maar zijn inmiddels weer een beetje op hun retour. Ontdek op het Cocktail Festival wat er dit seizoen wél speelt op cocktailgebied. Het moet een festival worden met stijl en klasse, waarbij de zomer uitgebreid wordt gevierd.

Wonderfeel

Wat: klassiek

Waar: 's Graveland

Wanneer: 21 tot en met 23 juli

Vaak zijn muziekfestivals vooral gericht op pop of alternatieve rock. Maar met Wonderfeel hebben liefhebbers van klassiek ook een waardig festival, inclusief bier drinken in het gras en kamperen.

Buitenfilm

Wat: film

Waar: Natlab, Eindhoven

Wanneer: dinsdag 18 juli

Neem een klapstoel mee en zetel je voor een openluchtbioscoop-avond. Op het scherm wordt de animatiefilm The Red Turtle getoond van de Nederlandse regisseur Michael Dudok de Wit. De film leverde de regisseur een Oscar-nominatie op.

Friday Evening Cruise

Wat: varen

Waar: Rederij Stiphout, Maastricht

Wanneer: 14 juli

Op vrijdagavonden organiseert Rederij Stiphout in de zomermaanden een avondvaart op de Maas, die voert langs belangrijke plekken als de St. Servaasbrug (de oudste brug van Nederland) en het Gouvernementsgebouw.

De Schuimschuur

Wat: schuimfeest

Waar: Café Nationaal, Goes

Wanneer: vrijdag 21 juli

Café Nationaal houdt deze vrijdag een ouderwets schuimfeest. Trek een Hawaïshirt, zwemkleding of een oude overal aan want het wordt een soppige bende. Gelukkig is er een warm weekend voorspeld, zodat je op de terugweg naar huis niet verkleumt.



Vierdaagse

Wat: sportief, feest

Waar: Nijmegen

Wanneer: 18 tot en met 21 juli

Inschrijving: 64 euro

Het is weer tijd voor één van de bekendste evenementen van Gelderland: de Nijmeegse Vierdaagse. Sportievelingen staan midden in de nacht op om te wandelen, anderen komen rond die tijd weer thuis van de beruchte Vierdaagse feesten.

Grootste Vega-Picknick van Nederland

Wat: culinair

Waar: Zuiderpark, Den Haag

Wanneer: 23 juli

Kosten: 2.50 euro bij aanvang

Sluit aan bij de grootste vega-picknick van Nederland. Voor 2.50 euro mag je een plekje op één van de picknickkleedjes veroveren en verschillende vegetarische snacks verorberen.

SUP door de grachten

Wat: sportief

Waar: Leeuwarden

Wanneer: vrijdag 21 juli

Beleef de grachten van Leeuwarden op een nieuwe manier en SUP mee, terwijl volgboot Brutus zorgt voor muzikale begeleiding. Onderweg krijgt iedereen een drankje aangeboden. Ook geschikt voor beginners en mensen zonder board.

Op budget

Wat minder te besteden? In de eerste week van de zomervakantie zijn ook voldoende gratis evenementen te bezoeken:

Zomerspelen

Wat: jeugd

Waar: Bossenburgh, Vlissingen

Wanneer: donderdag 20 juli

In Vlissingen worden in verschillende wijken Zomerspelen georganiseerd voor kinderen tot en met 12 jaar. Een sportieve dag, maar er is ook voldoende tijd voor ontspanning in de vorm van spellen, schminken en springkussens.

Foodstock

Wat: culinair

Waar: De Pettelaarse Schans, 's Hertogenbosch

Wanneer: 21 tot en met 23 juli



Foodstock is een soort openluchtrestaurant, met een groot scala aan eten uit alle windstreken verkrijgbaar bij diverse tentjes. De knipoog naar Woodstock hint daarnaast naar een muzikale zomeravond.



Mar en Klif

Wat: natuur

Waar: Gaasterland

Wanneer: N.v.t.

Tijdens de vakantie kunnen kinderen in het natuurgebied rondom Mar en Klif met hun familie op excursie met de boswachter, parfum maken en kite-surfen.

Outdoor Yoga

Wat: sportief

Waar: Leuvehaven, Rotterdam

Wanneer: 20 juli

Zat van lui op de bank hangen tijdens de vakantie? In Rotterdam worden in de zomer verschillende gratis yoga-sessies georganiseerd in de openlucht. Neem zelf wel even een matje mee.



Zomer op het plein

Wat: feest

Waar: Canadaplein, Alkmaar

Wanneer: zondag 16 juli

De Summer of Love was de tijd waarin grote artiesten als Jimi Hendrix en The Who schitterden op het Monterey International Pop Music Festival. Gastzangers waaronder Janne Schra en Tim Knol laten de feestvierders op het plein met covers de tijd herleven.

Zomerfeest

Wat: feest

Waar: De Groote Weiver, Wormerveer

Wanneer: zaterdag 15 juli

Vier de zomer in Wormerveer met muziek, cocktails en een potpourri aan activiteiten. Zo wordt tijdens het Zomerfeest een roadmovie getoond, kun je Tweedehandse pareltjes scoren bij de Kringloop en zijn er diverse spellen voor de kinderen.

Africa in the Park

Wat: muziekfestival

Waar: Zuiderpark Den Haag

Wanneer: zondag 16 juli

Verwacht bij Africa in the Park swingende muziek uit Congo, Ghana en de Kaap met aanstekelijke afrobeats. Bij verschillende tentjes worden bovendien Afrikaanse hapjes geserveerd, ook is er een markt met snuisterijen. Kinderen kunnen zich ondertussen vermaken in het Kidsdorp.

Tilburgse kermis

Wat: feest

Waar: Tilburg

Wanneer: vanaf 21 juli

De Tilburgse kermis staat voor tien dagen keihard feesten en tweehonderd attracties op drie kilometer kermis. Veel buurtbewoners maar zeker ook mensen uit andere delen van het land komen hierop af.

Brakkenfestival

Wat: jeugd

Waar: Breda

Wanneer: vanaf 17 juli

Een festival voor de kleinsten, van 4 tot en met 12 jaar. De bedoeling is om voor iedereen een onvergetelijke ervaring te creëren, ook voor kinderen met een beperking zijn er speciale activiteiten. Op het Brakkenfestival kunnen kinderen onder meer dansen in een eigen disco, koekjes bakken en schilderen.

