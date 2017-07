NS zet extra treinen en bussen in voor concert Guns N' Roses

Dat meldt de NS op Twitter.

Concertbezoekers kunnen vanaf het centraal station in Nijmegen met extra bussen naar het Goffertpark en worden aangeraden om niet via station Goffert te reizen, omdat volgens dit station volgens de NS te klein is voor het aantal bezoekers van het concert.

Bandleden

Het concert maakt deel uit van Guns N' Roses' Not In This Lifetime-wereldtournee. Bijzonder is dat de originele bandleden Axl Rose, Slash en Duff McKagan sinds 1993 weer samen op het podium staan.

In 2012 was de band voor het laatst in Nederland. Toen werd een show in Ahoy in Rotterdam gegeven. In 2006 gaf Guns N' Roses een concert in het Goffertpark.