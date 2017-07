Vakantie in Nederland: Dit kun je deze week doen

Lumido Lichtjesfestival

Wat: spektakel

Waar: Park Berg en Bos, Apeldoorn

Wanneer: 7 en 8 juli; 14 en 15 juli

Koop hier je kaarten

In de zomer is de bosvijver in Park Berg en Bos extra sprookjesachtig. Jaarlijks hangen de bomen vol met sfeervolle en kleurrijke verlichting, varen er gondels over het water en worden de fontijnen feeëriek verlicht. In het weekend kunnen bezoekers een spectaculaire wandeling maken langs alle lichtjes en zich laten betoveren door een speciale lichtshow.

ZOO’n ZOOmer

Wat: jeugd, familie

Waar: DierenPark Amersfoort

Wanneer: vanaf 8 juli

Koop hier je kaarten

Kinderen mogen tijdens de zomervakantie op avontuur in Dierenpark Amersfoort en een kijkje nemen achter de schermen bij de wilde beesten. Ondertussen kunnen de (groot)ouders alvast aanschuiven bij de barbecue.

De Parade

Wat: theater

Waar: Den Haag

Wanneer: 7 tot en met 16 juli

Koop hier je kaarten

Het rondreizende theaterfestival De Parade doet de eerste week van de zomervakantie Den Haag aan. Met voorstellingen van succesvolle makers als Alex Klaassen en Hakim. Maar ook nog wat onbekendere, verrassende theaterartiesten zijn te zien in verschillende tenten op het festivalterrein.

Picknick Festival

Wat: culinair

Waar: Van der Werfpark, Leiden

Wanneer: zondag 16 juli

Koop hier je kaarten

De derde editie van het gezellige Picknick Festival biedt live muziek, theater en foodtrucks. Ook voor kinderen is er genoeg te doen, zo wordt er een speciale kinderyoga georganiseerd en kan er volop worden gesloopt en geknutseld.

Indigo Strandbios

Wat: film

Waar: Scheveningen

Wanneer: woensdag 12 juli

Kosten: 7.50 euro aan de kassa

De film Amélie hebben de meeste mensen al wel gezien, maar waarschijnlijk nog niet aan het strand met uitzicht op de ondergaande zon. Voorafgaand aan de vertoning draait DJ Gino van Dam een speciale Yann Tiersen set, om alvast in de sfeer te komen.

By the Creek festival

Wat: festival

Waar: Vianen

Wanneer: zaterdag 8 juli

Koop hier je kaarten http://bythecreekfestival.com/#tickets

Dans mee aan het water op de beats van bekende dj-collectieven als ZeeZout en Vunzige Deuntjes. Nieuwkomers Pablo Discobar en DIPS maken het eendaagse feestje compleet.

Jumpsquare

Wat: activiteit

Waar: Nieuwegein

Wat: trampolinepark

Reserveer hier https://jumpsquare.nl/reserveren/

Zat van het zomerse luieren? Bezoek het grootste trampolinepark van Europa voor wat actieve sprongen. Ook geschikt voor kinderen: voor hen is er de Mini-jump.

North Sea Jazz

Wat: muziekfestival

Waar: Ahoy, Rotterdam

Wanneer: 7 tot en met 9 juli

Koop hier je kaarten

Al sinds 1976 een begrip: het jaarlijks terugkerende North Sea Jazz festival. Grote namen als B.B. King stonden hier en ook dit jaar zijn weer talloze internationale jazzartiesten te zien.

Op budget

Wat minder te besteden? In de eerste week van de zomervakantie zijn ook voldoende gratis evenementen te bezoeken:

Parksessies #1

Wat: kunst, muziek, theater

Waar: Haarlemmerhout, Haarlem

Wanneer: woensdag 12 juli

Kosten: eventueel vrijwillige bijdrage van 3 euro

Een dag in het park, waarbij al voor vermaak is gezorgd. Bij Parksessies kun je een ruim aanbod verwachten aan kunst, muziek en theater. Zo draait DJ Dikke Thomas Balkan beats en schrijven sneldichters op basis van jouw woorden een poëtisch aandenken aan de Parksessie. Na afloop is er een afterparty in Patronaat, zonder entree.

Grill BBQ Festival

Wat: culinair, muziek

Waar: Oostplein, Rotterdam

Wanneer: 14 tot en met 16 juli

Voor de levensgeniet organiseert Rotterdam een weekend vol rokende barbecues, speciaal bier en blues. Gratis te bezoeken, maar neem wel even wat spiesjes mee zodat er genoeg te eten is voor iedereen. .

Wereldmuziekfestival

Wat: wereldmuziek

Waar: Cultuurpark de Hout, Alkmaar

Wanneer: zondag 16 juli

Een smeltkroes van zomerse klanken wordt voortgebracht door onder meer de latin poprock van Santana Hot Collective, het Afrikaanse gezelschap Djembé Dramé en de Gypsy bruiloftsband Nadara uit Transsylvanië.

Het Jutters mu-ZEE-um

Wat: museum

Waar: Zandvoort

Wanneer: N.v.t.

Jutters staan 's ochtends al vroeg op, om als eerste de meest bijzondere schatten van het strand te veroveren.Vanuit zee spoelt van alles aan, van flessenpost tot een stukje metaal van een NASA-raket. In het mu-ZEE-um zijn al deze objecten gratis te bewonderen.

Haringrock

Wat: muziek

Waar: Katwijk

Wanneer: 14 tot en met 25 juli

Op het gemoedelijke openluchtfestival Haringrock staan diverse Katwjikse bands op het podium te rocken. Ook is er voldoende aanbod aan vis, want een haringkje kan niet ontbreken.

Streetfood festival

Wat: culinair

Waar: Muziekcafé BarBiertje, Hellevoetsluis

Wanneer: 15 en 16 juli

Neem je eigen picknickkleedje mee en sluit aan bij één van de knusse terrassen. Het Streetfood Festival draait om lekker eten en luieren met loungemuziek. Voor de oudere bezoekers staat de waterpijp klaar en voor de jongsten is er een springkussen.

De Blokhuispoort

Wat: evenementen, museum

Waar: Leeuwarden

Wanneer: N.v.t.

Ontdek het leven in de Friese cel tijdens een tentoonstelling in de oude gevangenis van Leeuwarden, die doordeweeks gratis te bezoeken is. In het weekend zijn er in podium Asteriks, ook onderdeel van de oude gevangenis, vaak bandjesavonden en feesten.

Kabouterpad

Wat: jeugd, familie

Waar: Eersel

Wanneer: N.v.t.

Kleine voetafdrukken in het zand en geplet gras van een kabouterdutje: alles wijst er eigenlijk op dat er in Eersel kabouters wonen. Op ontdekkingstocht langs het Kabouterpad in het bos, kunnen kinderen allerlei opdrachten uitvoeren. Bij aanvang mogen ze zich verkleden als kabouter bij recreatiepark Terspegelt , met een muts en rode wangetjes.