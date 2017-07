André Rieu viert jubileum Johann Strauss Orkest drie keer in bioscoop

De concerten die Rieu de komende dagen op het Vrijthof in Maastricht geeft, worden via satelliet in zestig bioscopen in heel Nederland vertoond. Bijna alle kaarten voor de voorstellingen op 22 en 23 juli zijn uitverkocht, wat Piece of Magic deed besluiten een derde vertoning toe te voegen. Kaarten voor André in Cinemas op 30 juli zijn vanaf vrijdagochtend 09.00 uur te koop.

Rieu richtte zijn Johann Strauss Orkest dertig jaar geleden, in 1987, op. Het orkest, waarmee de Limburgse violist over de hele wereld optreedt, begon als een klein groepje musici dat repeteerde in het klaslokaal op de basisschool van Rieus zoon. Inmiddels deelt Rieu het podium met meer dan zestig muzikanten.