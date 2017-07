Recensieoverzicht: Concert at Sea 2017 'verbroedert jong en oud'

Vrijdag: Doe Maar

3voor12: geen sterren

"De mannen hebben er in ieder geval zelf heel erg veel plezier in, en drijven toch zelf ook de spot met hun delicate leeftijd. 'Je weet maar nooit', begint basgitarist en zanger Henny Vrienten, 'maar mocht er wat gebeuren, dan maak ik me geen zorgen, want de nachtzuster staat paraat in de coulissen.' (…) Uiteindelijk blijft de hamvraag: is Doe Maar niet gewoon vergane glorie? Het antwoord geeft de band zelf: 'Zoek het zelf maar uit!'"

Lees de volledige recensie

AD: geen sterren

"Doe Maar was één van de grote publiekstrekkers op Concert at Sea. Niet alleen de 'oude' fans stonden vooraan bij het Zeeland Podium, ook de jongere garde zongen uit volle borst de hits van weleer mee."

Bekijk hier de volledige fotoreportage

Zaterdag: Anouk

AD: 3 sterren

"Haar optreden op de Brouwersdam was vooraf het spannendste evenement van de tweede dag van festival Concert at Sea. (…) Tegen het decor van de golvende branding, met de meeuwen boven haar stilhangend in de zeebries, was de locatie perfect voor een memorabele show. Die kwam er niet. Voor Anouks begrippen was het optreden aan de Zeeuwse kust zelfs verrassend gewoontjes."

Lees de volledige recensie

PZC: geen sterren

"Zou Anouk er een beetje zin in hebben? Ja, ze had er best wel zin in zaterdagmiddag op Concert at Sea (CAS), al duurde het een tijdje voor de misschien wel beste zangeres van Nederland echt los kwam. (…) Ze leek zich bij momenten af te sluiten van wat er allemaal voor haar stond en gebeurde. Het zorgde voor wat cynisme bij een deel van het publiek, maar het gebrek aan interactie werd ruimschoots gecompenseerd door de geweldige stem van Anouk. (…) Topzangeres Anouk ging op CAS niet tot het gaatje, waar andere acts dat eerder wel deden."

Lees de volledige recensie

3 voor 12: geen sterren

“Voor de (nog steeds) regerende rock-koningin van Nederland is het na ruim zes jaar weer tijd om het Concert at Sea podium te betreden. Dit doet ze met een indrukwekkende live band en met maar liefst vier achtergrondzangers. (…) Alsmaar netjes vragen of het publiek het ook leuk heeft dat doet Anouk niet. Je kan het stijf of arrogant noemen maar dat neemt niet dat ze een powervrouw is die over het podium heerst. (…) Anouk was krachtig en als vanouds.

Lees de volledige recensie

Zaterdag: Broederliefde

AD: geen sterren

"Verrassend genoeg op het kleine podium van het festival geprogrammeerd, bleek de aanstekelijke energie van de vijf hiphopppers de lijm die alle leeftijden verbond. (…) Je zag het aan het begin van de zaterdagavond gebeuren: de kinderen drongen al voor Broederliefdes opkomst naar voren, de ouders posteerden zich veilig op de achterste rijen van de uitdijende menigte. Uiteindelijk bleek niemand bestand tegen het jonge-honden-enthousiasme van de Broederliefde-mannen."