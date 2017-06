De weekendtips: woodstock op het water en een fort festival

Zaterdag

Sommeltjespop

Wat: festival

Waar: De Waal, Texel

Kosten: 10 euro

Koop hier je kaarten www.sommeltjespop.nl

Bandje kijken, pilsje drinken. Aldus het motto van Sommeltjespop, een gemoedelijk festival op Texel met vijf optredens van talentvolle bands en verscheidene goudgele dranken.

Manifestival

Wat: festival

Waar: Ruigoord, Amsterdam

Kosten: 34.50 euro

Koop hier je kaarten http://ruigoordmanifestival.nl/tickets

In het kunstenaarsdorp Ruigoord heerst de creatieve geest. Verwacht op Manifestival dan ook een feest aan muziek en theater, met een avontuurlijk tintje.

PITCH

Wat: festival

Waar: NDSM, Amsterdam

Kosten: 39.50 euro

Koop hier je kaarten http://pitchfestival.nl/tickets/

Voor de eerste keer op de NDSM-werf in Amsterdam Noord, laat PITCH festival een combinatie van live bands en dj's horen. Onder meer Gallowstreet, Jordan Rakei, Primus en Sasemoi treden op.

Woodstock op het Water

Wat: muziekfestival

Waar: Leiden

Gratis toegankelijk

Waan je in Woodstock-tijden, met covers van rocklegendes. Bands spelen op boten en varen zo door de grachten van Leiden, terwijl toeschouwers genieten op het terras.

Forte Festival

Wat: festival

Waar: Fort Honswijk, Schalkwijk

Kosten: 15 euro regulier ticket

Koop hier je kaarten http://fortefestival.nl/#kaartverkoop

Een nieuw zomers festival in een fort met muziek, locatietheater, interactieve kunst en streekbieren. Onder meer Lucky Vonz III en Moss verzorgen optredens op deze spannende locatie.

Ravage

Wat: tentoonstelling

Waar: Museum Arnhem

Kosten: 10 euro regulier ticket, aan de kassa

Een overzichtstentoonstelling van het kunstduo Clemens Rameckers en Arnold van Geuns, die beide afstudeerden aan een befaamde modeafdeling in Arnhem. Na een periode in Parijs vestigden ze zich definitef in de mode- en designwereld. RAVAGE ontving in 1992 de Grand Seigneur, de belangrijkste modeprijs in Nederland.

Despicable Me 3 - Pierre Coffin

Wat: animatie, familiefilm

Waar: bioscopen in heel Nederland

Speelduur en leeftijd: 90 minuten, vanaf 6 jaar

Koop hier je kaarten

Gru, Lucy, hun schattige dochters ("It's so fluffy I'm gonna die") en de minions zijn terug voor een nieuw avontuur. Hierbij gaan Gru en Lucy op missie om de superschurk Balthazar Bratt, ooit een kindster en nog steeds erg fan van muziek uit de jaren tachtig, te verslaan. De missie wordt bemoeilijkt als Gru's halfbroer Dru opeens op komt dagen.

Kerken Kijken Utrecht

Wat: evenement

Waar: binnenstad Utrecht

Gratis toegankelijk

De Domkerk, Janskerk en Pieterskerk zijn unieke bouwwerken in de stad Utrecht. Ontdek hun verhaal tijdens Kerken Kijken Utrecht met behulp van gidsen die klaar staan om de bezoekers rond te leiden.

Zondag

Divercity

Wat: festival

Waar: Zuiderpark, Den Haag

Gratis toegankelijk

Een culturele wereldreis door het Zuiderpark biedt dertig acts op het gebied van muziek, dans, storytelling, poëzie en spoken word.

Días Latinos

Wat: evenement

Waar: Amersfoort

Gratis toegankelijk

De binnenstad van Amersfoort waant zich in Latijns-Amerikaanse sferen met een mix van salsa, latin en zomerse beats.

Princessedag

Waar: Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden

Prinses Marijke nodigt alle kinderen van vier tot twaalf jaar uit om in koninklijke kleren haar verjaardag te komen vieren in de Prinsetuin. Activiteiten als zingen, dansen, smikkelen en knutselen staan op het programma.

Toffe Peren Festival

Wat: evenement

Waar: Hoornse Plas, Groningen

Gratis toegankelijk

Voetvolley, barbecueën, suppen, bootje varen en zwemmen. Bijna alle ingrediënten voor een zomers festijn aan de Hoornse Plas zijn aanwezig. Neem wel zelf wat eten en drinken mee.

Rock Werchter

Wat: festival

Waar: Werchter, België

Koop hier je kaarten: uitverkocht, wellicht via Ticketswap

Met grote namen als Kings of Leon, Arcade Fire en populaire artiesten als Lorde en The Chainsmokers belooft Rock Werchter weer een enerverend festival te worden.

Lepeltje Lepeltje

Wat: culinair

Waar: Ter Pelkwijkpark, Zwolle

Gratis toegankelijk

Naast uiteenlopende gerechten en een mooie-spullen-markt is er bij Lepeltje Lepeltje volop vermaak voor de kleinsten en draaien dj’s voor jong en oud funk, soul en rock om de parkhangdag compleet te maken.

North Sea Round Town

Waar: binnenstad Rotterdam

Kosten: merendeels gratis

Ruim twee weken lang strijkt het North Sea Round Town festival neer in Rotterdam, om de stad te voorzien van het beste aanbod op het gebied van jazz.

Donkeyote - Chico Pereira

Wat: avontuur

Waar: LantarenVenster, Rotterdam

Speelduur en leeftijd: 85 minuten

Koop hier je kaarten



De 73-jarige Andalusiër Manolo heeft al vele trektochten met zijn koppige ezel Gorrion gemaakt. Als hij bij een reisbureau vertelt over zijn plan om een roadtrip met Gorrion door Amerika te maken wordt hij uitgelachen, maar niks staat in de weg van de plannen voor de verre reis van de romanticus. Samen met zijn ezel, die vaak menselijke trekjes vertoont, verslaat de man met grootheidswaanzin vele windmolens. Een eigentijdse Don Quichote.