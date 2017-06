RTL-kerstshow keert terug in Ziggo Dome

Dit keer staat een bewerking van A Christmas Carol, het beroemde kerstverhaal van Charles Dickens over vrek Ebenezer Scrooge, centraal. In deze versie draait het om de verwaande popster Justin Scrooge, die enkel oog heeft voor wereldfaam.

Carlo Boszhard en Maurice Wijnen ontwikkelen het concept, David Grifhorst verzorgt de regie. "Uiteraard blijven we dicht bij het oorspronkelijke verhaal, maar kiezen we voor een moderne benadering, waarin een jonge popster de hoofdrol speelt", zegt Boszhard. "We zullen, geheel in lijn met de vorige edities van The Christmas Show, veel visueel spektakel, dans en kersthits integreren voor de Ziggo Dome."

Kaartverkoop

Wie de rollen gaan spelen, wordt binnenkort bekendgemaakt. De shows vinden plaats op 23 en 24 december. De kaartverkoop is direct van start gegaan.

De afgelopen twee jaar waren er ook kerstshows in de Ziggo Dome. Alle shows, waaraan vele bekende namen meewerkten, waren uitverkocht.